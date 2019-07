Rostock

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Deutschland wieder ein seltenes kosmisches Schauspiel zu beobachten: Der Mond wird zu zwei Dritteln vom Kernschatten der Erde bedeckt. Diese partielle Mondfinsternis entsteht, wenn Sonne, Erde und Mond in einer Linie stehen.

Gegen 22 Uhr wird der Erdtrabant in den rötlichen Schatten eintauchen. Der oberen linke Rand wird zunehmend verdunkelt. Das Maximum der Finsternis wird gegen 23.30 Uhr erreicht. Gegen 1 Uhr verlässt der Mond den Kernschatten wieder.

Hier ist der Mond zu sehen

Die Beobachtung der Mondfinsternis setzt einen klaren Himmel voraus. Sie wird am südlichen Horizont beginnen. Der Vollmond steht im Sternbild Schütze. Im Laufe des Abends wandert er im Süden immer höher und wird die Form eines Schiffsrumpfs annehmen. Oft ist das Phänomen auf Fotos besser zu sehen, als es das Auge wahrnehmen kann.

Das Planetarium in Lübz ( Ludwigslust-Parchim) bietet um 21 Uhr einen einstündigen Vortrag an und lädt ab 22 Uhr zur Beobachtung der Finsternis durch Fernrohre an den Beobachtungspunkt am Weg zur alten Fronerei, Viehstädter Weg/hinter dem Feldsportplatz. Anmeldungen nimmt die Stadtinformation Lübz telefonisch unter 038731/471 839 entgegen.

Dies ist die letzte von Mitteleuropa aus gut sichtbare Mondfinsternis bis zum 16. Mai 2022.

Weiterlesen:

So sah die Mondfinsternis im Januar über Rostock aus

Das ist die neue Sternwarte der Uni Rostock

js