Mord-Prozess um Leonie: Verteidiger plädieren auf Freispruch für Stiefvater

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie haben Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung am Montag die Plädoyers gehalten. David H. (28), Leonies Stiefvater, wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung vorgeworfen. Der Verteidiger Jörg Fengler spricht von der Notwendigkeit eines Freispruchs des Angeklagten, da die Staatsanwaltschaft seiner Ansicht nach keinen Anklagepunkt konkret nachweisen konnte.

Der Staatsanwalt hatte zuvor eine lebenslängliche Freiheitsstrafe wegen Mordes, Misshandlung Schutzbefohlener und Körperverletzung mit Todesfolge gefordert. Der angeklagte Stiefvater habe keine Hilfe geholt, weil er Leonies Verletzungen verdecken wollte, so Staatsanwalt Bethke. Außerdem soll es den Treppensturz des Mädchens nicht gegeben haben.

Verteidiger spricht von der Notwendigkeit eines Freispruchs

Das letzte Plädoyer des 19. Prozesstages sorgte für Aufruhr im Gerichtssaal. Verteidiger Jörg Fengler, der Anwalt des Angeklagten legte im Plädoyer dar, dass die Staatsanwaltschaft keine Körperverletzung durch David H. im konkreten Fall nachweisen konnte. Außerdem könne weder von einer Unterlassung noch einem Vorsatz die Rede sein. Er sprach im ersten Teil des Plädoyers davon, dass das Gericht auf Freispruch entscheiden müsse, da kein Anklagepunkt zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte. Rechtsanwalt des Nebenklägers Falk-Ingo Flöter spricht von einem cleveren Zug der Verteidiger.

Rechtsanwalt Bernd Raitor ist ebenfalls Verteidiger von David H. und erklärte im zweiten Teil des Plädoyers, dass sie keinen Antrag auf Freispruch stellen, sondern dem Gericht die Bewertung überlassen und um ein gerechtes Urteil bitten. Rechtsanwalt Flöter, Anwalt der Nebenklage, rechnet dennoch mit einer Verurteilung und nicht mit einem Freispruch. Für ihn sind weiterhin die Mordmerkmale gegeben.

Keine Strafmilderung sondern lebenslange Haft

Zuvor nahm Staatsanwalt Bethke in einem langen Plädoyer Stellung zu allen Anklagepunkten gegen David H. Er fasste sowohl die zahlreichen Misshandlungen zusammen und rekonstruierte aus Sicht der Staatsanwaltschaft den 12.Januar, der Tag an dem Leonie starb. Der Angeklagte habe vermutlich aus Eifersucht massiv auf Leonie eingeprügelt. Es habe mindestens einen Schlag gegen das Kinn und gegen den Kopf und einen Fußtritt oder schweren Schlag gegen ihren Oberkörper gegeben, so Bethke.

Außerdem bat Bethke den Richter beim Strafmaß die besonders schwere Gewalt und die Verhinderung von Hilfe und medizinischer Versorgung für Leonie zu berücksichtigen. Darum forderte Bethke eine lebenslange Freiheitsstrafe für Leonies Stiefvater. Der Anwalt der Nebenklage, Rechtsanwalt Flöter, der den leiblichen Vater Oliver E. vertritt, schloss sich den Forderungen an.

War ein Notruf des Stiefvaters vorgetäuscht?

Der Prozesstag hatte mit einem Antrag des Staatsanwalts Bernd Bethke begonnen. Der Richter soll nicht nur den Tatvorwurf Mord durch Unterlassen prüfen, sondern einen möglichen aktiven Mord. Dies begründete Bethke damit, dass es Merkmale aktiven Handelns gebe.

Wie die Mutter von Leonie bei einer nichtöffentlichen Befragung aussagte, habe der Angeklagte sie daran gehindert, Leonie ins Krankenhaus zu fahren. Außerdem soll er ihr Handy versteckt und einen Notruf vorgetäuscht haben. Die Mutter sprach von drei Notrufen, jedoch sind nur zwei bei der Polizei eingegangen.

Leonie war über einen langen Zeitraum immer wieder schwer misshandelt worden, wie eine Rechtsmedizinerin vor Gericht schilderte. Am Abend des 12. Januar starb die Sechsjährige schließlich nach Hirnblutungen in Folge extremer mehrfacher Gewalt gegen ihren Kopf. Der Notarzt wurde erst nach einer langen Sterbephase in die Wohnung der Mutter und ihres Lebensgefährten gerufen und konnte nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Später wurden auch schwere Verletzungen bei dem zweijährigen Bruder von Leonie festgestellt. Wie seine Schwester hatte er zahlreiche Knochenbrüche und Narben, die nicht medizinisch versorgt worden waren. Zudem wies er Verletzungen auf, die auf das Ausdrücken glühender Zigaretten auf seiner Haut deuten lassen. Am Donnerstag wird das Gerichtsurteil am 20. Prozesstag bekannt geben.

