Stralsund

Erstaunte Blicke bei den Richtern: In der Hauptverhandlung um den Mord an der 18-jährigen Maria K. aus Zinnowitz bat am dritten Verhandlungstag nach der Mittagspause einer der beiden mutmaßlichen Täter, der Angeklagte Nicolas K., darum, seine Aussage zur Tat korrigieren zu dürfen. Er wolle klarstellen,...