Mord und Totschlag in Wismar: So brutal ging es im Mittelalter zu

Wismar

Das Mittelalter war eine grausame Zeit voller Gewalt. Ob das eine gesicherte historische Erkenntnis oder ein Vorurteil ist, beantwortet Melanie Buchholz im Buch „Verfestungen, Stadtverweisungen, Urfehden – Kriminalität und ihre Ahndungen in mittelalterlichen Hansestädten am Beispiel Wismars“.

Die Autorin gehört zu den Studierenden, die 2018 und 2019 ein entsprechendes Seminar an der Universität Rostock besucht hat. Wismars Stadtarchivar Dr. Nils Jörn leitete das Seminar und machte die Studierenden auf das Wismarer Verfestungsbuch als lohnenswerte Quelle aufmerksam. Im Buch sind die studentischen Forschungsergebnisse veröffentlicht, ab Januar ist es im Archiv und im Buchhandel zu erwerben.

Stadtarchivar Dr. Nils Jörn mit dem Original des Verfestungsbuches. Quelle: Nicole Hollatz

Wenn ein Beschuldigter nicht vor Gericht erscheint, trotz ordentlicher Ladung, wird verfestet. Melanie Buchholz schreibt: „Galt eine Person als verfestet, war dies mit Einträgen über diese Person in dieser speziellen Quelle verbunden, mit der sie als Geächtete aus der öffentlichen Friedensgemeinschaft ausgeschlossen wurde.“ Und zwar im gesamten Bereich des Lübischen Rechts.

Mord und Totschlag in Wismar

Im Wismarer Verfestungsbuch mit seinen 983 Einträgen aus der Zeit zwischen 1353 und 1430 hat Melanie Buchholz die Themen Mord und Totschlag untersucht. Einer der frühsten Einträge im Buch zum Thema Mord lautet: „ Johannes Wakker und Bertoldus de Lippa sind wegen des Mordes am Münzer verfestet worden.“ 1370 war das, mehr ist zum Mord nicht überliefert.

Andere Einträge nennen zumindest den Tatort. Der Eintrag von 1383 wird genauer: „Ferner Wylde und Petrus, der Knecht von Reymarus Nyenkerke, weil sie Hermannus Grewesmolen zu nächtlicher Zeit mit Peitschenhieben ermordet haben.“

Zur Strafe gerädert

1381 hat ein Johannes Bischop seine schwangere Frau und das ungeborene Kind durch Peitschenhiebe getötet. Melanie Buchholz kennt auch die mittelalterlichen Strafen für so ein Verbrechen: „Unter anderem war es so, dass die oberdeutschen Gesetze des Spätmittelalters eine Gattentötung als erschwerten Mord handhabten. So wurde die Ahndung des Räderns durch Schleifen beziehungsweise Zangenreißen gesteigert.“

Das Rädern war eine häufige Strafe. Melanie Buchholz erklärt: „Beim Rädern, das auch Radebrechen genannt wurde, wurden dem Verbrecher die Glieder sowie der Rücken mit einem Rad zerstampft. Anschließend wurde der Körper zwischen die Radspeichen geflochten und das Rad auf einem Pfahl aufgestellt. Teilweise wurde anstatt des Zerstoßens der Körperteile ein Zerschlagen mit einem Schlegel praktiziert.“

Brutal ja – aber kein rechtsfreier Raum

Die Studentin beschreibt zwei verschiedene Formen dieser brutalen Strafe: Die leichtere Form war das Rädern „von oben“, denn hierbei verursachte der Scharfrichter durch Brechen der Wirbelsäule den unmittelbaren Tod. Die noch grausamere Variante war das Rädern „von unten“. Hierbei wurden dem Delinquenten zuerst Arme und Beine gebrochen, sodass er laut Quellen – schon auf das Rad geflochten – mitunter noch mehrere Tage am Leben war.“

Spannende Quellenanalyse Im Buch „Verfestungen, Stadtverweisungen, Urfehden – Kriminalität und ihre Ahndung in mittelalterlichen Hansestädten am Beispiel Wismars“ mit Wismars Stadtarchivar Dr. Nils Jörn als Herausgeber setzen sich Studierende der Universität Rostock mit dem Wismarer Verfestungsbuch als starke Quelle auseinander. Nils Jörn schreibt im Buch über „ Wismar zur Zeit des Verfestungsbuches“, Historikerin Sonja Birli stellt die Quelle an sich vor. Es folgen die Aufsätze der Studierenden. Lucas Ahlgrimm hat sich mit der „Entwicklung des Landfriedens im Heiligen Römischen Reich bis ins Spätmittelalter“ auseinander gesetzt, Dörte Menzl mit dem „spätmittelalterlichen Urfehdewesen“. Leonie Drees schreibt über die „Bedeutung der Todesstrafe in mittelalterlichen Hansestädten“, Melanie Buchholz über „ Mord und Todschlag im Mittelalter am Beispiel des Verfestungsbuches in Wismar“, Rene Röbke über Diebstahl und Raub, Maria Fischer über den Waffengebrauch. Christoph Grüneberg begab sich auf die Suche nach der Heimtücke im Verfestungsbuch, Tom Hutfilz schreibt über „Der Seeraub zur Zeit der Hanse – Hehler oder Strafverfolger? Inwiefern reagierte die Stadt Wismar auf die Seeräuber in der Ostsee?“. Christian Albrecht hat sich mit dem Thema „Dienstentweichungen“ auseinandergesetzt, Vincent Schmidt und Anne Ludwigs mit dem Ehebruch und seiner Ahndung in Wismar. Das Buch gibt es ab Januar im Stadtarchiv und im lokalen Buchhandel.

Das Fazit von Melanie Buchholz zur Brutalität in mittelalterlichen Städten wie Wismar lautet anders. „Im Gegensatz zum vorherrschenden Bild über das Mittelalter war die Gesellschaft zu dieser Zeit aber nicht nur gewalttätig. Auch bestand damals kein rechtsfreier Raum. Es existierten bereits im Mittelalter viele Regelungen – unter anderem zu Mord und Totschlag. Auch die Städte des Spätmittelalters betrachteten sich selbst nicht als Brutstätten von Gewalt und Gefahr.“

Statistische Quellenanalyse

983 Einträge und damit Verbrechen stehen im Verfestungsbuch für den Zeitraum zwischen 1353 und 1430, sprich über 70 Jahre. 51 Mal, so hat Melanie Buchholz gezählt, geht es um Mord oder versuchten Mord, 33 Mal um Totschlag. Sechs Einträge davon behandeln beides – Mord und Totschlag – mangels damals noch unklarer strafrechtlicher Trennung.

Melanie Buchholz über die mittelalterlichen Morde in Wismar: „Ab 1392 finden sich dann fast für jedes Jahr Einträge und die Zahl steigt deutlich. 1412 sind sogar sieben Einträge vorhanden.“ Zwischen 1384 und 1391 gibt es keine Einträge zum Mord. Ob die Wismarer da besonders friedvoll waren, sei dahin gestellt. Immerhin war die Stadt zu der Zeit eine Hochburg für Seeräuber.

Von Nicole Hollatz