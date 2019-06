Neubrandenburg/Torgelow

Im Mordfall Leonie bereitet die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg die Anklage gegen den tatverdächtigen Stiefvater David H. (27) vor. Der Mann sitzt seit Ende Januar in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, Leonie so schwer misshandelt zu haben, dass sie an den Verletzungen starb. Die Ermittler prüfen den Verdacht Mord durch Unterlassen.

Der Fall hatte gleich aus mehreren Gründen bundesweit traurige Bekanntheit erreicht. Am 12. Januar hatte David H. aus Torgelow den Notruf alarmiert, weil das Kind angeblich die Treppe heruntergestürzt war. Allerdings deckten sich die massiven Verletzungen nicht mit denen eines Sturzes. David H. war während einer Vernehmung spektakulär aus dem Pasewalker Polizeirevier getürmt und eine Woche lang von der Polizei gesucht worden. Seit 21. Januar sitzt er in U-Haft – unmittelbar nach seiner Festnahme hat er die Vorwürfe abgestritten.

Auch Mutter im Visier der Staatsanwaltschaft

Unterdessen stellten die Ermittlungen fest, dass die Sechsjährige schwerste Verletzungen am Körper hatte. Ebenso ihr Bruder Noah (2), der daraufhin in die Obhut seines Vaters kam. Auch die Mutter Janine Z., die noch zwei weitere Kinder hat, steht im Visier der Staatsanwaltschaft. Gegen sie wird wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen ermittelt. Die Anklage befindet sich ebenfalls in Vorbereitung.

U-Haft: Frist läuft ab

Seitdem sind fünf Monate vergangen. Dutzende Zeugen wurden vernommen, rechtsmedizinische Gutachten angefertigt und der Tatort wiederholt untersucht. Seit Ende Januar sitzt der Tatverdächtige in U-Haft. „Die Anklage wird vorbereitet“, sagt die zuständige Oberstaatsanwältin Beatrix Heuer. Die Ermittlungen seien sehr umfangreich. Im Anschluss gehe die Anklage per Post an das Landgericht. Dort müsse der zuständige Richter die vielen Akten noch lesen und zu einer Entscheidung kommen.

Die Ermittler haben aber auch Druck: Denn eine Deadline läuft demnächst ab. Es gibt, wenn eine U-Haft vorliegt, eine Sechsmonatsfrist, binnen der eine Hauptverhandlung stattgefunden haben sollte. Die läuft am 21. Juli ab. Wenn es bis dahin nicht zur Verhandlung kam, muss das Oberlandesgericht prüfen, ob die Untersuchungshaft noch zulässig ist. Entscheidend seien dafür die Gründe für die Länge der Ermittlungen, sagt Heuer.

Virginie Wolfram