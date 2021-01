Mordfall Leonie: Stiefvater schweigt zu Beginn des Revisionsprozesses

Neubrandenburg

Am Landgericht Neubrandenburg hat am Dienstag der Revisionsprozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) begonnen. Angeklagt ist der 29-jährige Stiefvater, der es am ersten Verhandlungstag ablehnte, sich zur Anklage zu äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die Sechsjährige im Januar 2019 in der Wohnung der Familie so brutal misshandelt zu haben, dass sie an den Verletzungen starb.

Der angeklagte Stiefvater im Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Vorpommern wird vor Beginn des Revisionsverfahrens in das Landgericht gebracht. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Anzeige

Der Stiefvater war in einem ersten Prozess wegen Mordes durch Unterlassen, Körperverletzung mit Todesfolge und Misshandlung Schutzbefohlener zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Sein Anwalt hatte Revision eingelegt. (Az.: 23 Ks 38/20)

Lesen Sie auch:

Der Bundesgerichtshof hatte das „äußere Tatgeschehen“ bestätigt, das Urteil aber in Teilen aufgehoben. So soll in der Revision geprüft werden, ob der Stiefvater schon bei den schweren Misshandlungen ein Mordmotiv hatte. Er war bisher wegen „Mordes durch Unterlassen“ verurteilt worden. Laut Gericht hatte er verhindert, dass rechtzeitig Hilfe für Leonie geholt wurde, um seine Gewalttaten zu verdecken. Der Prozess soll am 8. Februar fortgesetzt werden. Dann soll erneut die Mutter angehört werden.

Von dpa