Torgelow/Wolgast

Nächste Runde im Mordfall Leonie aus Torgelow: Ab Dienstag beschäftigt der gewaltsame Tod des sechsjährigen Mädchens erneut das Landgericht Neubrandenburg. Am 19. Januar beginnt das Revisionsverfahren gegen den Stiefvater David H., der Anfang 2020 zu lebenslanger Haft wegen Mordes durch Unterlassen, Körperverletzung mit Todesfolge und Misshandlung Schutzbefohlener verurteilt worden war.

Gerügt wurde vom Bundesgerichtshof ( BGH), der die Revision zugelassen hat, dass die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Neubrandenburg „keine eindeutigen Feststellungen zu einem eventuellen Tötungsvorsatz“ des Verurteilten schon während der schweren Misshandlungen getroffen hat.

Laut BGH sei dies jedoch entscheidend für die Einordnung als Verdeckungsmord – also als Mord zur Vertuschung einer anderen Straftat. Sollte bei dem Angeklagten schon zu diesem Zeitpunkt eine zumindest bedingte Tötungsabsicht bestanden haben, käme das von der Kammer bejahte Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht nicht in Betracht. In diesem Fall wäre das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe zu prüfen. Der Tathergang selbst wird nicht neu untersucht, denn den Tatablauf hat der Bundesgerichtshof bestätigt.

Sechsjährige mit massiver Gewalt misshandelt

Das Mädchen war am 12. Januar 2019, zwei Wochen nach ihrem sechsten Geburtstag, an den Folgen massiver Gewalt in der gemeinsamen Wohnung des Stiefvaters und ihrer Mutter Janine Z. in Torgelow gestorben. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass das Mädchen Opfer einer Bestrafung geworden sei, als es der Mutter mit dem Puppenwagen zum Einkaufen hinterhergehen wollte.

Laut Gericht habe der Angeklagte dem Mädchen neben anderen Verletzungen massive stumpfe Gewalteinwirkungen gegen den Kopf beigebracht. Diese hätten zu Blutungen im Gehirn geführt. Nachdem sich daraufhin der Gesundheitszustand des Mädchens deutlich verschlechtert habe sowie Verhaltensauffälligkeiten und Orientierungslosigkeit eingetreten seien, habe es der Angeklagte bewusst unterlassen, rechtzeitig den Rettungsdienst zu informieren, um die Entdeckung seiner vorangegangenen Gewalttätigkeiten durch eine mögliche Aussage des Kindes vor den Behörden zu verhindern.

Der Stiefvater hatte Leonies Verletzungen immer als Treppensturz erklären wollen, Gutachter der Gerichtsmedizin konnten das widerlegen. Das Gericht folgte der Aussage des Stiefvaters auch wegen der Angaben der Mutter, die berichtet hatte, wie gewalttätig der Stiefvater war. Der qualvolle Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

Deutlich sichtbare Misshandlungen auch beim Bruder

Die Familie war sechs Monate zuvor von Wolgast, wo sie bisher lebte, nach Torgelow gezogen. Der 28-jährige David H. hat zudem nicht nur Leonie schwer misshandelt, sondern auch ihren damals zweijährigen Bruder Noah. Von diesen Misshandlungen hatte sich die OSTSEE-ZEITUNG beim Besuch des leiblichen Vaters in Wolgast, wo Noah seit dem Tod seiner Schwester lebt, seinerzeit direkt überzeugen können. Inzwischen hat der Junge einen unglaublichen Entwicklungssprung gemacht. Er besucht regelmäßig die Kita, hat viele Freunde und wird von seinem Vater, der Tante und der Familie liebevoll betreut.

Oliver E. hat die ihm vom Landkreis zur Verfügung gestellte umfängliche Familienhilfe durch das CJD angenommen und viele gute Ratschläge bei der Erziehung seines Sohnes beherzigt. Vor dem nun erneuten Prozess zum Mord an seiner Tochter ist er emotional sehr aufgewühlt, wie sein Anwalt gegenüber der OZ betonte. Gerade hat sich am 12. Januar der zweite Todestag Leonies gejährt. Oliver E. hatte bereits zusammen mit seinem Rechtsbeistand Falk-Ingo Flöter als Nebenkläger am gesamten Prozess teilgenommen.

Leiblicher Vater fordert weiter lebenslang

Der leibliche Vater von Leonie und Noah geht davon aus, dass der Stiefvater, egal zu welchem Ergebnis das Landgericht beim Mordmerkmal kommt, lebenslang hinter Gitter wandert. Auch sein Anwalt hat keine andere Auffassung, zumal er nach seinen Worten bereits bei der Urteilsbegründung im vergangenen Jahr darauf hingewiesen hatte, dass niedere Beweggründe durchaus in Betracht zu ziehen seien. „Auf alle Fälle wird der Angeklagte für lange Zeit ins Gefängnis gehen. Wer über Monate die Kinder derart quält und genau weiß, dass sie allein nicht aus dieser Situation herauskommen, ist sich der Folgen sehr wohl bewusst“, sagte Flöter.

In Wolgast hatte die Zulassung der Revision durch den Bundesgerichtshof im Herbst vergangenen Jahres Unverständnis ausgelöst. Viele Bewohner von Wolgast Nord, wo Leonie mit der Mutter, dem Stiefvater und dem kleinen Bruder bis zum Umzug nach Torgelow lebte und auch Leonies leiblicher Vater zu Hause ist, befürchteten, dass der Angeklagte womöglich seiner gerechten Strafe entgeht.

In dieser Woche war am Todestag des kleinen Mädchens, am 12. Januar, die Fassade jenes Hauses mit Schmierereien versehen worden, in dem sich die Anwaltskanzlei befindet, die den Stiefvater vertritt. Die Schmierereien bezogen sich auf das Datum des gewaltsamen Todes der kleinen Leonie. Die Polizei ermittelt.

Drei Verhandlungstage eingeplant

Für das Revisionsverfahren am Landgericht Neubrandenburg sind drei Verhandlungstage bis 15. Februar geplant, Zeugen sind nicht geladen. Der Angeklagte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Auch Leonies Mutter muss sich wegen unterlassener Hilfe noch vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hat im April Anklage erhoben. Allerdings gibt es noch keine Entscheidung des Landgerichts darüber, ob es zum Prozess kommt.

Von Cornelia Meerkatz