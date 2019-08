Rostock

Fassungslos verfolgen viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern den Prozess im Mordfall Maria K. Die beiden Angeklagten sollen die 18-jährige, schwangere Frau im vergangenen März mit Messerstichen umgebracht haben. Der 19-jährige mutmaßliche Täter Nicolas K. sagte am ersten Prozesstag, es sei ihm darum gegangen, einen Menschen sterben zu sehen. Beide Angeklagten waren mit dem Opfer befreundet. Viele fragen sich deshalb, was das für Menschen seien müssen, die jemanden aus Lust und Laune umbringen.

Prof. Frank Häßler aus Rostock hat als forensischer Gutachter bislang 70 Gutachten im Rahmen von Tötungsdelikten erstellt, darunter spektakuläre Fälle. Das Geschehen im aktuellen Prozess betrachtet der Psychiater und Neurologe aus der Ferne. Trotzdem versucht er zu erklären, unabhängig vom konkreten Fall, warum Leute zu solchen Taten fähig sind.

„Gottgleiches Gefühl der absoluten Macht.“

Was sind Mörder, die einfach so jemanden umbringen, für Typen?

Prof. Frank Häßler: Wenn zwei Täter zusammen sind, entwickelt sich oft eine Eigendynamik. Häufig gibt es einen stärkeren, dominierenden und einen schwächeren, nicht selten abhängigen Täter. Der Stärkere will seine Stärke demonstrieren, um nicht verzagt dazustehen, der Schwache will ,aufsteigen‘, um das Verhältnis in Proportion zu bringen. Oft kommen noch Alkohol und Drogen ins Spiel, um in eine enthemmte Stimmung zu kommen.

Prof. Frank Häßler Quelle: privat

Irgendwann gibt es den Point of no Return, den Punkt, an dem es nicht mehr zurück geht. Ein einmal gefasster Plan, auch wenn er noch so absurd ist, wird dann umgesetzt. Der Stärkere würde sonst sein Gesicht verlieren. Man steigert sich in einen Rausch, will sich beweisen, es kann zum sogenannten Overkill kommen, bei dem das Delikt ausufert, oft um mitspielende Ängste und letzte Hemmungen zu unterdrücken.

Was ist mit psychisch gestörten Tätern?

Es gibt generell verschiedene Tätertypen. Etwa psychisch erkrankte Täter oder psychisch gestörte, wie Psychopathen, die kaltblütig sind, keine emotionalen Beziehungen aufbauen können, manipulieren und denen es menschlich egal ist, was passiert. Eine andere, große Gruppe sind Täter, die unter Demütigungen, Neid, Missgunst, Unterlegenheitsgefühlen und nicht erwiderter Liebe leiden. Andere töten, um eine Straftat zu verdecken.

Im aktuellen Fall fiel auf, wie kalt der Angeklagte Nikolas K. auf die Fragen der Richterin antwortete.

Ich kenne diesen Fall nur aus den Medien und kann mich dazu nicht äußern, weil ich die Details nicht kenne. Ich hatte in der Vergangenheit mit psychopathischen Tätern zu tun, die nicht zu beeindrucken sind. Nicht durch Blut, nicht durch Schreie. Das stachelt sie nur auf und gibt ihnen ein gottgleiches Gefühl der absoluten Macht.

Im Prozess werden nun auch die Biografien der Angeklagten untersucht. Haben wir es dann nicht wieder mit Tätern zu tun, die sich hinter einer schweren Kindheit verstecken können?

Biografien spielen bei Tötungsdelikten dieser Art häufig eine Rolle. Oft sind es Menschen, die sozial wenig erreicht haben, familiär wenig eingebunden sind, keine echten Freunde haben, über keine Zukunftsperspektiven verfügen und Rachegefühle mit sich herumtragen. Es gibt mitunter auch Täter, die ihre Vorbilder in der virtuellen Welt finden und irgendwann wie ihre Helden in der realen Welt handeln wollen.

Um es deutlich zu sagen: Schwarz-Weiß-Malerei hilft nicht, eine Tat zu bewerten. Es gibt nicht die eine Ursache für eine Straftat, sondern stets ein ganzes Bündel. Es gibt situative, biografische und dynamische Faktoren. Wenn vieles zusammenkommt und sich anstaut, kann das Schreckliche passieren.

Also dann sollten solche Täter doch für immer weggesperrt werden?

Ich verstehe die emotionalen gedanklichen Reaktionen auf solch brutale Kapitalverbrechen sehr gut, auch die Ohnmacht. Jedoch müssen wir uns die Einzelfälle immer genau und professionell ansehen, auch mit Distanz.

Und irgendwann kommen die Täter, die andere umgebracht haben wieder in die Freiheit.

Fast alle Strafen sind endlich. Man muss die Zeit im Vollzug nutzen, um den Verurteilten Normen, Werte und soziale Kompetenzen zu vermitteln sowie berufliche Perspektiven zu bieten. Nicht Einzelhaft macht die Leute besser, sondern Resozialisierung und hochfrequente, spezielle Nachsorge, Betreuung, eventuell Behandlung und auch Kontrolle durch Fachleute nach der Entlassung. Das ist der beste Opferschutz – das hat sich in allen Ländern in den vergangenen Jahrzehnten bestätigt.

Gibt es für die Gesellschaft Möglichkeiten, Straftaten dieser Dimension zu minimieren?

Kapitalverbrechen haben in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren abgenommen. So ein Fall wie auf Usedom ist die Ausnahme. Abgesehen davon kümmern wir uns als Gesellschaft zu wenig um Menschen mit Risikobiografien. Wir kümmern uns zwar um alles Mögliche, aber wir schauen nicht so genau hin, wenn jemand nicht arbeitet, jemand nur herumhängt. Da fehlt es nach meiner Meinung an Fürsorge. Soziale Dienste könnten eingeschaltet werden. Der Nährboden für die wachsende Gefahr eines Verbrechens besteht aus Frustration und Perspektivlosigkeit.

Zurück zum aktuellen Mordfall. Würden Sie bitte mit Ihren Erfahrungen spekulieren, warum die junge Frau getötet wurde?

Ich habe es hin und wieder als Gutachter von Straftätern, die ähnlich gelagerte Straftaten begingen, erlebt, dass es bei ihnen eine erotisch-sexuelle Komponente gibt. Vielleicht gab es sie während des Deliktes oder davor, und dann artete es aus. Das ist aber, ich betone das, reine Spekulation.

Von Klaus Amberger