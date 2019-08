Stralsund

Wie lange werden die beiden Angeklagten im Mordfall Maria K. in Haft müssen? Am Montag werden am fünften Prozesstag am Landgericht Stralsund die Plädoyers gehalten. Staatsanwalt Christoph Schäfer wird dann bekannt geben, welches Strafmaß für Nicolas K. und Niko G. gefordert wird. Auch die Rechtsanwä...