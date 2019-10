Der Anwalt von Leonies leiblichem Vater hat sich zu dem anonymen Brief mit Beleidigungen und Drohungen geäußert. Vor Gericht bestritt die Mutter des Kindes, dass sie zum Zeitpunkt des tödlichen Vorfalls zu Hause war. Das widerspricht allerdings Aussagen des Stiefvaters, die er damals bei der Polizei gemacht hatte.

Mordprozess - Leonies Mutter verstrickt sich in Widersprüche – Vater durch Drohbrief unter „seelischer Belastung“