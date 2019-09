Mordprozess Maria K.: Lebenslänglich und Einweisung in Psychiatrie

MV aktuell Landgericht Stralsund - Mordprozess Maria K.: Lebenslänglich und Einweisung in Psychiatrie Im Prozess um den Mord an der 18-jährigen Maria K. aus Zinnowitz wurde am Freitag das Urteil im Stralsunder Landgericht gesprochen.