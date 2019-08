Stralsund/Zinnowitz

Jetzt stehen sie vor Gericht: Kurz nach 9 Uhr hat am Dienstagmorgen am Landgericht Stralsund der Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Mörder der 18-jährigen Maria K. aus Zinnowitz begonnen. Die Angeklagten wurden in Handschellen und Fußfesseln in den Saal gebracht. Auch Gästen und Journalisten wurde nur nach einer umfangreichen Sicherheitsprozedur – ähnlich wie an Flughäfen – Einlass gewährt.

Gleich zu Beginn der erste Aufreger: Der Beschuldigte Nicolas K. zeigte, während die Fotografen ihre Fotos machten, leicht verdeckt aber sichtbar den Mittelfinger. Er erschien verhüllt in Kapuzenpullover, Basecap und Tuch vor dem Mund. Der ebenfalls angeklagte Niko G. verzichtete auf Verhüllung, trug Jacket und Jeans.

Der Prozess wurde schon am Anfang zwischenzeitlich unterbrochen. Die Verteidigerseite beantragte, das Verfahren auf Ende August zu verschieben, da ein forensisches Gutachten über einen der Angeklagten noch nicht bei ihnen eingegangen sei.

Der 19-jährige Nicolas K. und sein 21-jähriger Kumpel Niko G. müssen sich vor der Großen Jugendkammer verantworten, weil sie am 18. März dieses Jahres laut Staatsanwaltschaft die schwangere junge Frau aus Mordlust heimtückisch durch zahlreiche Messerstiche getötet haben sollen. Sie wollten einen Menschen sterben sehen, hieß es vorab vonseiten des Gerichts als Mordmotiv.

Mutmaßliche Täter waren Freunde von Maria K.

Die beiden Kumpel hatten sich demnach verabredet und genau dieses Opfer ausgesucht. Beide waren mit Maria befreundet. In Marias Wohnung in der Zinnowitzer Waldstraße soll Nicolas K. nach Darstellung der Anklage ihr von hinten in den Hals und den Nacken gestochen haben, sich dann auf die am Boden liegende 18-Jährige gesetzt und ihr zahlreiche weitere Stiche im Kopf-Hals-Bereich zugefügt haben. Niko G. habe währenddessen die Beine von Maria festgehalten und so an der Tat mitgewirkt.

Die beiden Deutschen aus Karlshagen und Zinnowitz hatten Maria – so die Anklage – nach der Tat liegengelassen und sich weiter in der Region aufgehalten. Einen Monat später wurden sie nach intensiver Fahndung festgenommen. Die Mordwaffe ist bis heute verschwunden. Möglicherweise haben die Männer das Messer in die Ostsee geworfen. Spezialtaucher hatten tagelang im Wasser an der Zinnowitzer Seebrücke und der Ostsee nach der Mordwaffe gesucht, aber nicht gefunden.

Die beiden Kumpel hatten sich bei Befragungen in der Untersuchungshaft gegenseitig belastet. Nicolas K. habe mittlerweile eingeräumt, zugestochen zu haben. Die beiden Aussagen seien aber noch nicht deckungsgleich, hieß es von der Staatsanwaltschaft Stralsund.

Angeklagte waren bei der Trauerfeier für die Ermordete

Das abscheuliche Verbrechen hatte auf Usedom für Fassungslosigkeit und tiefe Betroffenheit, aber auch für Ohnmacht und Angst gerade unter jungen Leuten gesorgt. Am 3. April kamen bei einer Gedenkandacht für Maria K. in der Zinnowitzer Kirche über 70 Menschen zusammen. Für viele unverständlich: Die beiden mutmaßlichen Täter waren unter den Anwesenden. Nach der Andacht in der Kirche sollen sie mit anderen Jugendlichen von der Insel Usedom gefeiert haben. Einen Monat nach der Tat wurden die beiden Kumpel festgenommen.

Niko G., der seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft sitzt, droht laut Landgericht wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Jüngere, Nicolas K., gilt als Heranwachsender. Im Falle der Anwendung von Jugendstrafrecht droht ihm bei einer Verurteilung wegen Mordes eine Jugendstrafe bis zu 15 Jahren, wenn wegen der besonderen Schwere der Schuld das Höchstmaß der Jugendstrafe von 10 Jahren nicht ausreicht. Daneben droht auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Nicolas K. war bereits seit 14. Mai bis zum Beginn der Verhandlung in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Wegen seiner Alkoholisierung und einer psychischen Erkrankung könnte er bei der Tat vermindert schuldfähig gewesen sein.

Großes Medieninteresse am Gerichtsprozess in Stralsund

Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage (20., 22., 23., 29. und 30. August) vorgesehen, an denen insgesamt 21 Zeugen und drei Sachverständige gehört werden. Das Urteil gegen die beiden mutmaßlichen Täter soll am 30. August gesprochen werden. Am ersten Verhandlungstag sind bereits die ersten Zeugen geladen: Polizeibeamte, Rettungssanitäter/Ärzte und der Leiter der Sonderermittlung. Sie alle waren als Erste am Tatort.

Das Medieninteresse an diesem Fall ist groß, zahlreiche Pressevertreter und Fernsehteams berichten aus Stralsund. Zudem nehmen Freunde von Maria K. aus Zinnowitz an der öffentlichen Verhandlung teil. Aus diesem Grund gilt während der gesamten Verhandlung Handyverbot. Zudem wurden vor Prozessbeginn wurden bei allen Zuschauern, die während der Verhandlung dabei sind, Taschenkontrollen durchgeführt.

