Der Mordprozess um Leonie (6) wird am Montagmorgen um 9.30 Uhr fortgesetzt. Es werden weitere Zeugen aus Umfeld des Angeklagten gehört, darunter auch eine Ex-Freundin des 28-Jährigen.

Der Angeklagte schweigt vor Gericht. Zeugen, die bislang gehört wurden, malen jedoch kein sehr gutes Bild von ihm. Zeugen beschrieben den Angeklagten als „gewaltbereit“ und „aggressiv“. Diese Meinung vertraten am Landgericht der 26-jährige Verlobte der Schwester des Angeklagten sowie Richter Gerald Fleckenstein aus Pasewalk, der im Januar den ersten Haftbefehl gegen den Stiefvater nach dessen Vernehmung vollziehen ließ. „Ich habe ihn als überaus latent aggressiv eingeschätzt“, sagte der Richter. Die Aussagen des Mannes seien damals nicht schlüssig gewesen. „Ein Kind, dass die Treppen herunterfällt, muss man einem Arzt vorstellen.“

Vorwurf: Mord durch Unterlassen und Misshandlung

Leonie war am 12. Januar dieses Jahres tot in der Wohnung der Familie in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) gefunden worden. Rechtsmediziner stellten bei dem Mädchen eine Vielzahl an Verletzungen fest, die von schweren Misshandlungen herrühren sollen. Dem Stiefvater wird deshalb Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Er schwieg bisher vor Gericht.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat der Mann das Mädchen so misshandelt, dass es infolge der Verletzungen starb. Der Angeklagte, der bei der Polizei von einem Treppensturz von Leonie im Hausflur gesprochen hatte, soll erst viel später Hilfe geholt haben, um die Misshandlungen zu verdecken. Auch bei Leonies zwei Jahre alten Bruder waren Verletzungen festgestellt worden, die ebenfalls auf grobe Misshandlungen schließen lassen. In dem Zusammenhang wird auch gegen die Mutter der beiden Kinder ermittelt, weil sie nicht eher Hilfe geholt habe.

