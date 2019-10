Neubrandenburg

Der Mordprozess um den Tod der sechsjährigen Leonie ist am Freitag am Landgericht Neubrandenburg fortgesetzt worden. Am siebten Verhandlungstag will die Kammer Kinderärzte aus Wolgast und Torgelow sowie eine Bekannte der Mutter als Zeugen hören. Dabei geht es etwa um den Gesundheitszustand von Leonie in den Monaten vor ihrem Tod sowie die Verhältnisse in der fünfköpfigen Familie.

Angeklagt ist der 28-jährige Stiefvater. Ihm wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Der Mann soll Leonie laut Staatsanwaltschaft schwer misshandelt haben, so dass sie infolge der Verletzungen am 12. Januar in der Wohnung der Familie starb. Sie war erst wenige Monate vorher von Wolgast nach Torgelow gezogen. Der Mann schweigt vor Gericht. Er hatte bei der Polizei einen Treppensturz Leonies am 12. Januar als Ursache angeführt. Die Retter waren aber erst viereinhalb Stunden nach dem angeblichen Sturz alarmiert worden.

Der Mann soll die Retter absichtlich zu spät gerufen haben, um die Misshandlungen zu verdecken. Auch gegen die Mutter wird in dem Zusammenhang ermittelt, weil sie nicht eher Hilfe geholt hat.

Von RND/dpa