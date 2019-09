Zehn der 16 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern haben sich am Warnstreik beteiligt, zu dem die Gewerkschaft Verdi am Montag aufrief. Laut den Gewerkschaftern sei der Arbeitgeber nicht an einem Kompromiss interessiert – das erste Angebot hätte für die Mitarbeiter sogar Verluste bedeutet.