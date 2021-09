Malchow

In Mecklenburg-Vorpommern öffnen an diesem Sonntag neun historische Wind-, Wasser- und Motormühlen ihre Türen für Besucher. Anlass ist der im Zuge der Corona-Beschränkungen von Pfingsten auf den 12. September verschobene Deutsche Mühlentag, wie der Mühlenverein Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag mitteilte.

Der Erhalt der historischen Bau- und Technikdenkmäler sei sehr kompliziert, erläuterte der Landesvorsitzende des Mühlenvereins, Jan Bauditz. Es würden Sanierungen der äußeren Bauhülle gefördert, doch bei Erhalt oder Wiederinbetriebnahme der historischen Technik fehle es an Unterstützung. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 270 Mühlenstandorte, wovon noch 90 Mühlen unter Denkmalschutz stehen.

Diese neun Windmühlen können beim Mühlentag in Mecklenburg-Vorpommern bestaunt werden:

Holländermühle Kröpelin bei Rostock

Mühle in Kröpelin Quelle: Rolf Barkhorn

Die Mühle in Kröpelin ist das Wahrzeichen der Stadt und wird auch oft als „versenkbare“ Mühle bezeichnet. Das hat einen Grund, ist auf der Internetseite des Mühlenvereins MV zu lesen: Wer von Kühlungsborn oder Rerik kommend durch Kröpelin fährt, sieht, wie die Mühle am östlichen Stadtrand plötzlich versinkt. Wenig später taucht sie wenig später wieder auf. Eine optische Täuschung, denn je nach Standort des Betrachters versinkt oder erscheint die Mühle von Kröpelin.

Bei der Holländermühle, auch Kappenmühle genannt, sind die Flügel an der Kappe befestigt, so dass diese in den Wind gedreht werden kann. Bis 1952 war die Mühle in Betrieb, danach wurde sie als Lager für Landwirtschaftliche Betriebe sowie für die Schule als „polytechnisches“ Zentrum genutzt. 2013 wurde die Mühle saniert.

Abseits vom Mühlentag ist die Kröpeliner Holländermühle wie folgt geöffnet: mittwochs von 10.30 bis 14 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Adresse: Schulstraße 10, 18236 Kröpelin

Stadtmühle Malchow

Windmühle in Malchow Quelle: Stadt Malchow

Die Mühle in Malchow wurde 1843 errichtet. Mit ihren Flügeln hatte die Windmühle bislang häufiger Pech. 1948 verlor sie ihre Flügel zum ersten Mal. Nachdem wenige Jahre später der Betrieb eingestellt wurde, drohte ihr in den 1990er-Jahren fast der Abriss. 1996 wurde sie umfangreich restauriert, Kappe und Flügelanlage wurden neu gebaut.

Im August 2002 zerstörte ein Sommerorkan die Mühlenflügel erneut. Aus dem Plan, Strom mit der Mühle zu erzeugen, wurde nichts. 2007 erhielt die Mühle neue Flügel. Sie ist, ebenso wir die in Kröpelin, eine Holländerwindmühle. In der Mühle gibt es eine Ausstellung zur Geschichte der Mühle, eine Fotoausstellung und eine Sammlung mit dem Titel „Schamane – Götzen – Sagenwelt Ur- und frühgeschichtliche Spuren im Malchower Raum“.

Abseits vom Mühlentag ist die Malchower Holländermühle wie folgt geöffnet: Dienstag bis Samstag von 11 bis 15 Uhr Adresse: Friedrich-Ebert-Straße 9, 17213 Malchow

Wassermühle Rüting

Wassermühle Rüting Quelle: Annett Meinke

Die Wassermühle Rüting liegt an der Stepenitz in Nordwestmecklenburg, die hier zu einem Mühlenteich angestaut wurde. Der Standort lässt sich mindestens seit der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg nachweisen. Im Februar 1877 musste der Mahlbetrieb eingestellt werden, weil die Mühle kaputt gegangen war. Nach einer Reparatur arbeitete die Mühle bis 1963.

Heute befinden sich in dem zweigeschossigen Fachwerkbau Wohnungen. Die Mahlarche wurde 2014 instandgesetzt und ein neues oberschlächtiges Wasserrad als Teil eines Lehrpfads für Wasserkraft und Naturschutz eingebaut.

Adresse: Am Mühlenteich 1, 23936 Rüting

Motormühle Bretwisch

Motormühle Bretwisch Quelle: Archiv Mühlenverein

Bevor die Motormühle in Bretwisch (Landkreis Vorpommern-Rügen) errichtet wurde, stand an gleicher Stelle eine Holländerwindmühle. 1917 brannte diese ab – vermutlich war Brandstiftung der Grund. Im gleichen Jahr wurde eine elektrische Mühle auf das Felsfundament der Holländerwindmühle gesetzt.

Die Mühle hatte drei Stockwerke und wurde mit modernen Maschinen ausgerüstet, die bis zum gegenwärtige Zeitpunkt zu sehen sind. Auch das alte, mit Feldsteinen gemauerte Fundament ist heutzutage noch sichtbar.

Besichtigung abseits des Mühlentages ist nach Absprachen möglich. Adresse: Familie Käding, Mühlenweg 6, 18516 Süderholz, Tel.: 0152 / 28 913 938

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wassermühle Roidin

Roi­din liegt südlich von Demmin am Hang zum Tal der Tollense, die bei Demmin in die Peene mündet. Die Wassermühle in dem Ort zählt zu den wenigen noch erhaltenen technischen Denkmälern der Region Demmin. Eine erste Mühle wurde bereits 1593 urkundlich erwähnt, zu vermuten ist, dass an dieser Stelle schon ein Vorgängerbau existierte.

1959 hatte der letzte Müllermeister den Betrieb der Wassermühle eingestellt, danach diente sie als Dienstsitz des Revierförsters, und wurde schließlich 1971 für den Preis eines Hausschweins privatisiert, ist auf der Internetseite der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zu lesen. Derzeit wird die Wassermühle vom Besitzer ausgebaut und saniert, um sie vor dem Verfall zu schützen. Eine Begegnungsstätte mit Herberge und Museum soll entstehen.

Adresse: Roidin 1. Wassermühle 17111 Utzedel

Bockwindmühle Klockenhagen

Fried Krüger, Leiter des Freilichtmuseums Klockenhagen, vor der sanierten Bockwindmühle. Quelle: Robert Niemeyer

Die ersten Überlieferungen einer Mühle am Standort Klockenhagen stammt aus dem Jahr 1332. Doch von denen ist heute nichts mehr zu sehen. Die Mühle, die jetzt in dem Ort bei Ribnitz-Damgarten steht, wurde 1795 in Groß Ernsthof bei Wolgast erbaut und war dort bis 1950 in Betrieb. 1980 wurde sie abgebaut, nach Klockenhagen überführt und in den Jahren 1982 bis 1988 originalgetreu wieder aufgebaut.

Die Mühle ist, wie für Bockwindmühlen namengebend, auf einem Bockgestell drehbar gelagert. Die Flügel sind nach Angaben des Mühlenvereins MV 8,55 Meter lang und 1,80 Meter breit. Nach einer aufwändigen Restaurierung funktioniert sie tatsächlich wieder – und zwar genau so wie vor mehr als 200 Jahren.

Besichtigungen sind möglich: April/Mai 10 bis 17 Uhr; Juni bis September 10 bis 18 Uhr, Oktober 10 bis 17 Uhr, Adresse: Mecklenburger Straße 57, 18311 Ribnitz-Damgarten

Bockwindmühle Pudagla

Bockwindmühle Pudagla Quelle: Archiv Mühlenverein

Das genaue Alter der Mühle in Pudagla auf der Insel Useom ist nicht bekannt, das erste Mal erwähnt wurde sie 1673. Im Jahre 1997 wurde sie restauriert, lässt sich mit dem Stert auf dem Sattel in den Wind drehen. Das Fundament besteht nur aus Feldsteinen. Der Hausbaum (ca. 200 Jahre alte Eiche) und die Kreuzschwellen bestehen aus Eiche, die Flügel aus Lärche, die Bremse des Kammrades aus weichem Pappelholz und viele andere Teile aus Kiefer.

Bereits im 16. Jahrhundert wurden die Bockwind­mühlen in Nord­deutschland von der Holländer­mühle verdrängt. Deutschland­weit gibt es noch etwa 100 historische Bock­windmühlen.

Die Mühle wird ab 5. Juni bis voraussichtlich 17. Oktober geöffnet. Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr und am Wochenende 13 bis 16 Uhr, Adresse: Am Mühlenberg 1, 17429 Pudagla

Bockwindmühle Greifswald/Eldena

Die nach der Wende wiederaufgebaute Bockwindmühle im Ortsteil Eldena lud im Rahmen des landesweiten Mühlentages zu Führungen ein. (Archivbild) Quelle: P.Binder

Die Vorgängerin der Mühle in Greifswald wurde bereits 1533 in der Inventarliste des Klosters Hilda/Eldena aufgeführt. Bis 1932 wurde auf dem Mühlenberg in Eldena Korn gemahlen. Danach verfiel das Wahrzeichen des Greifswalder Ortsteils und stürzte letztlich 1972 zusammen.

Nach der Gründung eines Fördervereines gab es viele Ideen, die Mühle wieder funktionstüchtig zu erbauen – mit Erfolg. Heute befindet sich ein Museum im Innenraum der Mühle. Bei Veranstaltungen drehen sich bei gutem Wind die segeltuchbespannten Flügel wie zu alter Zeit.

Abseits des Mühlentages ist die Eldenaer Bockwindmühle von Mai bis Ende September immer sonntags von 11 bis 13 Uhr für Besucher geöffnet. Adresse: An der Mühle 4, 17493 Greifswald

Schwedenmühle Anklam

Schwedenmühle Anklam Quelle: Archiv Mühlenverein

Die Schwedenmühle in Anklam ist eine Holländerwindmühle aus der schwedisch-pommerschen Zeit. Um 1730 wurde sie erbaut. Sie bildet mit dem hausartigen Unterbau eine Sonderform des Galerieholländers – den Hausholländer. Eine Zeit lang befand sich darin ein Gericht.

1922 wurde die Windmühle vollständig stillgelegt, wurde danach als Wohnhaus genutzt. Der Förderverein organisiert jedes Jahr mehrere Feste und Veranstaltungen in der Mühle. Häufig wird dabei auf die schwedisch-pommersche Vergangenheit eingegangen.

Adresse: Greifswalder Straße 7–9, 17389 Anklam

Von SP und dpa