Müll vermeiden: Warum andere Städte in Deutschland von Rostockern lernen wollen

Was Hamburg, Bremen und Nürnberg von Rostock lernen können? Städte und Gemeinden in ganz Deutschland schauen nicht nur wegen der niedrigen Corona-Inzidenz auf die Hansestadt an der Ostsee. Rostocks erfolgreiche Unternehmensinitiative „Plastikfreie Stadt“, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Verbrauch von Einwegplastik im unternehmerischen Alltag zu reduzieren, strahlt längst über die Stadtgrenzen hinaus. Bundesweit lassen sich inzwischen Firmen von den Erfindern der Initiative aus Rostock beraten.

„Vor wenigen Wochen haben wir den Sprung nach Hamburg geschafft“, berichtet Mitbegründer Samuel Drews. Bereits sechs Unternehmen aus der Hansestadt an der Elbe wollen sich von ihm und seinem Team beraten lassen. „Die Umwelt-Partnerschaft Hamburg beteiligt sich an der Initiative ‚Plastikfreie Stadt‘ und das bedeutet, dass Sie als Hamburger Unternehmen im Jahr 2021 dabei mitmachen können! So können Sie den Plastikverbrauch in Ihrem Unternehmen entscheidend reduzieren und damit gleichzeitig eine freiwillige Leistung im Rahmen Ihrer Umwelt-Partnerschaft erbringen“, wirbt die Stadt an der Elbe.

Erste Gemeinden wollen mit ihren Verwaltungen gezielt Müll vermeiden

Dabei geht es im ersten Schritt darum, aufzuschlüsseln, wie viel Müll und welche Art von Müll – vor allem Kunststoffe – in einem Unternehmen anfällt. „Dabei gibt es Alternativen – und deren Verbreitung wollen wir fördern. Um unseren Umgang mit Einwegplastik nachhaltig und dauerhaft zu verändern, analysieren wir alle Unternehmensbereiche – von der Verarbeitung und Dienstleistung über den Verkauf und gegebenenfalls Transport von Gütern und Waren bis hin zu unseren Zulieferketten“, erklärt Samuel Drews.

Weitere Unternehmen beraten die Rostocker in Bremen, Nürnberg, und Lörrach. Auch mit der Gemeinde Eching bei München ist ein erster Kontakt entstanden. Erst in dieser Woche hat Samuel Drews dort das Rostocker Konzept vorgetragen. „Das Tolle daran ist, dass Eching die erste Gemeinde ist, die mit ihrer Verwaltung und Volkshochschule mitmachen möchte. Das ist richtig gut, sonst sind es immer Unternehmen.“ Gleiches hat auch die nordfriesische Stadt Niebüll vor.

17 Unternehmen sind allein in Rostock dabei

Rostock hat damit eine Vorreiterrolle eingenommen. In der Hansestadt sind bereits 17 Unternehmen mit im Boot – darunter das Radisson-Hotel, der Großmarkt Rostock, Möbel Wikinger, die Werbeagentur PX-Media und die Szenebar „Rost Dock“. Letztere betreibt Drews zusammen mit Sascha Hofmann. Dort sind die beiden auch auf die Idee gekommen, den Müll, der in ihrer Bar am Stadthafen anfällt, irgendwie zu reduzieren. Lange her ist das nicht.

Erst 2019 ist die Initiative „Plastikfreie Stadt“ in Rostock gestartet, inzwischen gehören zehn Leute zum Team. „Wir haben auch eine Kooperation mit der Uni Rostock angestrebt, dort wollen zwei Studierende ihre Masterarbeiten zum Thema schreiben“, berichtet Samuel Drews. Die Arbeit des Projekts schätzt er als erfolgreich ein: „Wir erleben viel Engagement. Es ist noch nicht überwältigend, aber es ist schon ein enormes Bewusstsein für das Thema Müllvermeidung bei Unternehmen und Gemeinden entstanden.“

Doch Samuel Drews weiß auch: „Das Konzept hat Grenzen. Nur Plastik einzusparen, reicht nicht.“ Er und sein Team wünschen sich ein generelles Umdenken beim Thema Müllvermeidung. Allein in Rostock fallen nach ihren Angaben im Jahr um die 6,8 Millionen Einwegbecher an, die nach wenigen Minuten Benutzung im Abfall landen. Das sind etwa 90 000 Kilogramm Restmüll. Um dem entgegenzuwirken, sucht die noch junge Initiative weitere Unternehmen wie Bäckereien, Cafés und Kantinen, die sie vom Mehrwegbechersystem überzeugen können.

Samuel Drews, Erfinder der Initiative „Plastikfreie Stadt“: „Wir erleben viel Engagement. Es ist noch nicht überwältigend, aber es ist schon ein enormes Bewusstsein für das Thema Müllvermeidung bei Unternehmen und Gemeinden entstanden.“ Quelle: Ove Arscholl

Für ihr Engagement sind die Erfinder von „Plastikfreie Stadt“ bereits im vergangenen Jahr ausgezeichnet worden. Die Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien (RENN) haben der Initiative das Qualitätssiegel „Projekt Nachhaltigkeit 2020“ verliehen. Sie ist eine von zehn Ausgezeichneten in Norddeutschland und 40 bundesweit.

Von Michaela Krohn