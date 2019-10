Neubrandenburg

Mit einem Abfallbehälter, der sich mit Musik und anderen Tönen bei seinen „Bestückern“ bedankt, will die Stadt Neubrandenburg für mehr Sauberkeit im Stadtzentrum sorgen. Der Müllschlucker wurde am Eingang zum Marktplatz-Center aufgestellt, wie eine Sprecherin der Stadt am 16. Oktober erklärte.

Wenn jemand etwas hineinwirft, ertönt etwa Klatschen, Wassergeplätscher oder ein gesungenes Halleluja. Der Behälter werde über Solarstrom betrieben, presse Müll gleich zusammen und könne deshalb deutlich mehr Müll aufnehmen als herkömmliche Behälter.

Von Winfried Wagner