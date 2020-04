Rostock

Seit Montag bittet der erste Supermarkt in MV seine Kunden darum, dort nur noch mit einem Mundschutz einzukaufen. Immer mehr OZ-Leser fragen nach, wo im Land sie einen Mundschutz kaufen können. Die OSTSEE-ZEITUNG hat begonnen die Angebote, die sich nicht an Einrichtungen sondern Einzel-Interessenten wenden, entlang der Küste hier zusammenzutragen.

Die Übersicht ist nicht vollständig. Wer in der Liste aufgenommen werden möchte, kann alle Kontaktdaten, Standort und sehr kurze Angebotsbeschreibung an folgende E-Mail-Adresse senden: online@ostsee-zeitung.de.

Masken online bestellen

• Shop „Fie-Bag“ des Greifswalder Schülers Fiete Adam mit Masken für 2,99 Euro/Stück: www.fie-bag.de

• Die ehemalige Rostockerin Maike Schambach näht Masken für 5 Euro/Stück: Kontakt: maikeschambach@alice-dsl.de, Telefon: 0177 /2050738

• Katrin Wöllner spendet selbstgenähte Masken – darunter sind auch kleinere Masken für Kinder, alles waschbar bei 60 Grad. Kontakt: katrin0201@freenet.de

• Nicole Schröder näht Masken zu Hause. Sie kann nur kleine Mengen anfertigen, ist aber offen für Anfragen unter: enoula@hotmail.com

Grevesmühlen

Ines Plath aus Rolofshagen näht Masken für den privaten Bedarf und unterstützt zudem Menschen, die wegen der Corona-Krise nicht einkaufen gehen können. Kontakt: Ines.Plath@tateandlyle.com

Bad Doberan

Jenny Formanowitz produziert in ihrer Maschen-WerkStatt dreilagige, bestickte Behelfs-Mund-Nasen-Masken für 17 Euro/Stück. Kontakt: Severinstraße 10, 18209 Bad Doberan, 038203/744 540, mail@die-maschen-werkstatt.de

Rostock

Maria K. aus Rostock näht Masken für 2 Euro/Stück und spendet den Erlös an die Rostocker Tafel. Kontakt per E-Mail: m89kupfer@gmail.com.

Peggy Lange aus Graal-Müritz näht ebenfalls Masken. Außerdem nimmt sie gern Stoff, Gummiband und Aktendullis (Draht) entgegen. Kontakt: Lerchenweg 6, 18181 Graal-Müritz. E-Mail: kuestennadel.graalibu@gmail.com

Franka Bamm ist Hobby-Näherin aus Rostock. Wer eine Maske benötigt, kann sich an sie wenden. E-Mail: franky.bamm@gmail.com

Individuelle Stoffmasken werden in Rostock auch unter dem Namen „Dusty’s“ produziert. Sie kosten 15 Euro – 5 Euro davon werden der Rostocker Club-Szene gespendet. Bestellen geht auf Instagram: www.instagram.com/dustysrostock oder per E-Mail: dustys2020@gmx.de.

Ebenfalls aus Rostock kommen die Atemschutzmasken von Yvis Laden. Sie sind aus 100% Baumwolle, doppellagig und kosten den Materialpreis von 2 Euro. Anfragen per Telefon: 01746844776 oder E-Mail: Yvis.laden@gmx.de

Ribnitz-Damgarten

Cindy Wohlrab stellt in Dierhagen Atemmasken her. Kontakt per E-Mail:mitkoepfchen@hotmail.de

Rügen

Tina Meyer verkauft in ihrem Geschäft „Steinblau“ in Bansin normalerweise Stoffe und Accessoires. Nun nähen Sie und Ihre Mitarbeiter Stoffmasken für 7 Euro/Stück. Mit dem Erlös kann die Unternehmerin verhindern, dass die Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen müssen. Kontakt: Seestraße 15a, 17429 Ostseebad Bansin, Telefon: +49 (0)38378 – 332 332, E-Mail: info@steinblau.de

Lessy Rosch fertigt zu Hause Masken an. Sie wohnt in Garz und würde gerne denen helfen, die sie bei sich im Umkreis benötigen. Die ersten 70 Masken liegen bereit. Kontakt: Im Wiesengrund 20, 18574 Garz , Telefon: 038304 829083, E-Mail: lessyrosch@gmail.com

Judit Margenfeld bietet ebenfalls an bei Bedarf Masken zu nähen- Kontakt: E-Mailo:j.margenfeld@web.de oder Telefon. 038392/63068.

Greifswald

Fiete Adam (15) produziert seit einem Jahr Taschen unter dem Namen „Fie-Bag“. Nun näht er auch Mundschutz in unterschiedlichen Mustern für 2,99 Euro/Stück für den privaten Bedarf. Bestellbar in seinem Online-Shop. Greifswalder können die Masken sicher auch persönlich abholen. Kontakt: www.fie-bag.de; Telefon: 0160/1509597

Wolgast / Usedom

An der Produktionsschule Vorpommern- Greifswald mit den Standorten Wolgast und Torgelow nähen Werkstattpädagogen und Jugendliche Behelfsmasken. Insbesondere Einrichtungen können sich an die Produktionsschule wenden. Kontakt: Andrea Greiner- Jean,Produktionsschulleiterin, Leeranerstr. 5, 17438 Wolgast, Telefon: 03836 233300-0, Mobil: 0151 40639090, E-mail: andrea.greiner-jean@cjd.de

Hier bekommen Sie aktuell Stoff

Bettina Berg aus Lüssow bei Stralsund hat Bettlaken aus dicht gewebtem Baumwollstoff abzugeben. Kontakt: fjberg@web.de

Jana Klüß möchte Stoff in Stralsund abgeben. Kontakt: mamasbeste63@web.de.

Mehr lesen:

Von OZ