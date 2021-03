Schwerin/Dresden

Die Dresdner Generalstaatsanwaltschaft (GenStA) führt Ermittlungen gegen Mitglieder des Mobilen Einsatzkommandos Dresden durch, das zum Landeskriminalamt Sachsen (LKA) gehört. Die Beamten sollen 7000 Schuss Munition gestohlen, illegale Schießtrainings durchgeführt und gegen das Waffengesetz verstoßen haben. Das hatte zuerst die Leipziger Volkszeitung berichtet.

Vier Hauptbeschuldigte und 13 Beteiligte im Fokus der Ermittlungen

Dienstagmorgen haben Razzien in Wohnungen von sächsischen MEK-Ermittlern stattgefunden, bestätigte die GenStA am Nachmittag entsprechende LVZ-Informationen. Auch Diensträume des LKA wurden durchsucht. Im Visier stehen nach Informationen der Ermittlungsbehörden vier Hauptbeschuldigte im Alter zwischen 32 und 49 Jahren. Sie sollen erhebliche Mengen Munition aus Polizeibeständen unterschlagen haben. Gegen weitere 13 Beteiligte richtet sich der Vorwurf zur Beihilfe. Gegen alle Betroffenen wurden Disziplinarermittlungen eingeleitet. Nach LVZ-Informationen sollen die Tatverdächtigen auch Geld aus der Kommandokasse gestohlen haben.

Die Integrierte Ermittlungseinheit Sachsen (INES) ermittelt gemeinsam mit dem Landeskriminalamt also gegen insgesamt 17 LKA-Beamte wegen Diebstahls beziehungsweise Beihilfe zum Diebstahl, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bestechlichkeit. Petric Kleine, Präsident des LKA Sachsen, bezeichnet das Handeln der Kräfte als inakzeptabel und verantwortungslos. Die Arbeit der Kollegen und Kolleginnen wurde „quasi mit Füßen getreten. Der angerichtete Schaden für das Image und die Reputation meines Hauses und der sächsischen Polizei ist riesengroß“, so Kleine.

Schießtrainings auf Anlage in Mecklenburg

Mit den unterschlagenen Patronen sollen die Beamten private Schießtrainings auf einer Anlage in Mecklenburg-Vorpommern bezahlt haben – jene Anlage, die durch umstrittene Schieß-Workshops für Landesbeamte in die Schlagzeilen geriet: Baltic Shooters in Güstrow – ein Familienunternehmen, das seit 2007 in der Schießausbildung und im Waffenhandel tätig ist.

Im Zusammenhang mit den dort stattgefundenen Schießtrainings spielte in einem Lagebericht des mecklenburgischen Landesverfassungsschutzes die Gruppierung „Nordkreuz“ eine Rolle. Bei Razzien bei „Nordkreuz“-Mitgliedern – darunter Polizisten und Bundeswehrsoldaten – fanden Ermittler Waffen, Munition und private Informationen über Menschen aus dem linken Spektrum. Der Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern beobachtet „Nordkreuz“ inzwischen als eine „rechtsextremistische Gruppierung“.

Das Ermittlungsverfahren beruht auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Schwerin gegen den gesondert Verfolgten Frank T., den damaligen Inhaber der Firma „Baltic Shooters“.

Suspendierungen und Versetzungen

Eine Verbindung der aktuellen Ermittlungen gegen die sächsischen MEK-Mitglieder zu „Nordkreuz“ ist derzeit nicht bestätigt – werde aber Gegenstand der Ermittlungen sein. LKA-Präsident Kleine: „Die Vorwürfe gegen die Bediensteten des Mobilen Einsatzkommandos wiegen schwer. Sie fühlen sich wie ein Schlag ins Gesicht meiner Behörde an. Ich bin wütend und enttäuscht darüber, dass sich ein ganzes Kommando bewusst nicht nur über dienstliche Weisungen hinweggesetzt hat, sondern Einzelne unter ihnen das bestehende Vertrauensverhältnis für kriminelle Aktivitäten missbraucht haben. Jetzt gilt es die Vorgänge zügig, lückenlos, nachhaltig und mit aller Konsequenz aufzuklären, auszuwerten und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.“

Die vier Hauptverdächtigen wurden inzwischen vom Dienst suspendiert. Gegen alle 17 Beschuldigten wurde das Verbot ausgesprochen, die Diensträume zu betreten, alle mutmaßlich Beteiligten wurden aus dem MEK in andere Dienstbereiche versetzt – gegen alle wurden Disziplinarverfahren eingeleitet.

Pressekonferenz in Dresden am Dienstagnachmittag

Der sächsische Innenminister Roland Wöller, Nicole Geisler von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar und LKA-Präsident Petric Kleine haben für Dienstagnachmittag eine Pressekonferenz angekündigt.

Das Mobile Einsatzkommando wird zur Bekämpfung von Straftaten der Schwerstkriminalität eingesetzt. Es gibt vier Einheiten dieser Art in Sachsen. Neben den klassischen Observationsaufgaben, der verdeckten Ermittlung und der Zielfahndung wirken die Einsatzkräfte bei Durchsuchungen und Festnahmen von gefährlichen Verbrechern mit.

