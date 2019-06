Rostock/Schwerin

Den Strafermittlern in MV ist ein Schlag gegen organisierte Kriminalität im Umfeld der Prepper-Szene und die „Nordkreuz“-Gruppe gelungen – die Festgenommenen sind vier Polizisten, darunter drei ehemalige. Die vier Männer sollen illegal Munition aus den Beständen des Landeskriminalamtes ( LKA) entwendet haben. Ihnen wird laut Staatsanwaltschaft Schwerin Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und gemeinschaftlicher Betrug vorgeworfen.

SEK-Beamte sollen über Jahre Munition abgezweigt haben

Die Handschellen klickten am Mittwoch. Die Staatsanwälte ließen nach Gerichtsbeschluss 14 Gebäude durchsuchen, unter anderem in Rostock, Güstrow, Banzkow, Waldeck und Rampe. „Die Beschuldigten sind festgenommen und werden umgehend dem Haftrichter vorgeführt, der über den Vollzug der Untersuchungshaft zu entscheiden hat“, erklärt Oberstaatsanwältin Claudia Lange. Drei der Männer, alle Ex-Polizisten eines Sondereinsatzkommandos (SEK), werde vorgeworfen, über mehrere Jahre, seit April 2012, Munition beim LKA abgezweigt und diese dann einem weiteren Beschuldigten überlassen zu haben. Bei einem Beschuldigten seien „Kurz- und Langwaffenmunition in fünfstelliger Höhe“ sichergestellt worden.

Ermittlungen in der Prepper-Szene

Auf die Spur kamen die Ermittler den kriminellen Polizisten nach Ermittlungen der Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat in der Prepper-Szene. 2017 hatte es Festnahmen und Durchsuchungen in Rostock und bei Schwerin gegeben, unter anderem auch bei einem Rostocker Rechtsanwalt. Bei einem damals als Zeuge vernommenen Mann sei „eine Vielzahl von Waffen und Munition in einem erheblichen Umfang gefunden“ worden, so Lange. Nach Hinweis der Bundesstaatsanwaltschaft habe das LKA eine siebenköpfige Ermittlergruppe gebildet. Jetzt erfolgte der Zugriff.

Frank Pubantz