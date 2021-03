Endlich: Die Museen in Rostock öffnen nach dem langen Lockdown wieder. Viele Besucher haben das Angebot am Wochenende genutzt. Auch die Eiswelt in Rövershagen geht weiter. Die OZ war in der Hansestadt unterwegs und hat sich umgesehen: Welche Regeln gelten – und funktioniert es mit dem Abstand?