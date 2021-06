Premiere in Stralsund - Musical-Premiere in Stralsund: Selbst „Dracula“ muss sich an die Corona-Regeln halten

Das Musical „Dracula“ von Frank Wildhorn hatte nach langer, langer Wartezeit endlich Premiere in Stralsund. Warum es trotz aller Corona-Widrigkeiten in vielerlei Hinsicht ein echter Knaller ist und sich interessierte Zuschauer beim Ticketkauf beeilen sollten, berichtet OZ-Autor Reinhard Amler.