Am 16. Juli tritt der frühere Tomte-Frontmann Thees Uhlmann bei den Picknick-Konzerten im Rostocker Iga-Park auf. Im Interview verrät der Musiker, welche Erinnerungen er an Rostock hat, warum er Marten Laciny (Marteria, Marsimoto) dankbar ist und weshalb er sich in der Hansestadt gerne ausbuhen ließ.