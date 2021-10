Am späten Freitagabend wurden die drei Preise zum Musikvideowettbewerb PopFiSH im Dock-Inn-Hostel in Warnemünde verliehen. Der von der OZ gesponserte Onlinepreis ging an die drei Soul-Jazz-Musiker um Matti Klein, der schon für Herbert Grönemeyer und Sarah Connor spielte. Auch der Gewinner unter den Umfrageteilnehmern steht fest.