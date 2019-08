22. bis 24. August: ADAC Sunflower Rallye 2019, Start und Ziel in der Weißen Wiek in Boltenhagen, 55 Oldtimer starten zu zwei Touren durch MV und Schleswig-Holstein, neben dem Briscoe Twenty Four, der seinen 100. Geburtstag feiert, geht unter anderem ein Chrysler Six G 70 Two Door (1926) an den Start

29. bis 31. August: Auto Bild Klassik, rund 180 Teilnehmer, Ziel des ersten Rallye-Tages Göhren-Lebbin am Fleesensee

31. August, Oldtimer-Treffen am Prerower Hafen, Cabrios, historische Zweiräder bis hin zu alten Nutzfahrzeugen sind am Start

6. bis 8. September: 24. Internationales Opeltreffen auf dem Parkplatz an der Wohlenberger Wiek zwischen Wismar und Klütz, mehrere Hundert Oldtimer, nicht zuletzt der Modelle „Kapitän“, werden erwartet

7. und 8. September, Treff der Oldtimer und PS-Raritäten in Dorf Mecklenburg am Kreisagrarmuseum

3. Oktober, 20. Tessiner Zweirad-Oldtimertreffen im Volkspark Tessin