Sexueller Missbrauch in Stralsund: Täter sollen Syrer sein

Stralsund

Eine Minderjährige soll am Dienstagabend in einer Stralsunder Wohnung sexuell missbraucht worden sein. Tatverdächtig sind ein 16- und ein 32-Jähriger. Beide sind syrische Staatsbürger, das Mädchen ist aus Stralsund. Das bestätigt Claudia Tupeit, Sprecherin des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

Gegen die Tatverdächtigen laufen Haftbefehlsanträge. Der 16-Jährige konnte schnell ermittelt und in Gewahrsam genommen werden. Am Freitag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Nach dem 32-Jährigen suchen die Beamten noch. Möglicherweise gibt die Polizei im Laufe des Tages eine Öffentlichkeitsfahndung heraus.

Eltern gingen zur Polizei

Das Mädchen habe sich freiwillig in der Wohnung eines Beschuldigten aufgehalten, so die Polizeisprecherin. Was genau dort geschehen ist, wird noch ermittelt. Als sicher gilt aber, dass es zu sexuellen Handlungen gekommen ist. Ob diese einvernehmlich waren oder nicht, müsse geklärt werden. „Da es sich bei dem Opfer aber um eine Minderjährige handelt, liegt auf jeden Fall eine Straftat vor, da es sich um sexuellen Missbrauch handelt“, so Tupeit. Am Tag nach der Tag hätten sich die Eltern des Mädchens an die Polizei gewandt und so die Ermittlungen ins Rollen gebracht.

Auf Facebook wird gemutmaßt, dass Opfer und Täter zuvor Marihuana geraucht hätten. Ob das stimmt, ob das Opfer möglicherweise nicht mehr Herr seiner Sinne war, konnte Tupeit nicht sagen. Die Ermittlungen hat die für Sexualdelikte zuständige Kriminalpolizei Anklam übernommen. Am Tatort wurden bereits Spuren gesichert. Zudem werde das Mädchen untersucht. Über Verletzungen ist bislang nichts bekannt.

Von Kai Lachmann