Mutmaßlicher Dreifachmord in Rövershagen: Wann kann Anklage erhoben werden?

Rostock/Rövershagen

Nach den mutmaßlichen Morden an drei Rövershägern ermittelt die Staatsanwaltschaft Rostock weiter. Im Februar soll ein 26-jähriger Mann seinen 52-jährigen Vater, die 48-jährige Mutter und seine 25 Jahre alte Schwester in Rövershagen getötet haben. Anschließend soll er die Leichen in einem Feld bei Kösterbeck vergraben haben. Dort wurden sie am vergangenen Mittwoch gefunden.

„Die Spuren sowie die Angaben des Beschuldigten werden weiter überprüft“, teilt Staatsanwalt Paul Pfeiffer am Montag mit. Wann Anklage erhoben wird, stehe allerdings noch nicht fest. „Dies ist vom weiteren Verlauf der Ermittlungen abhängig. Eine Prognose hierzu wird erst möglich sein, wenn sämtliche Spuren und Beweismittel ausgewertet und überprüft worden sind“, erklärt Pfeiffer weiter. Weitere Erkenntnisse könnten der Öffentlichkeit gegenwärtig nicht mitgeteilt werden.

Bereits am Freitag erklärte Pfeiffer, die Obduktion der drei Leichname sei abgeschlossen. Alle drei sollen durch Gewalteinwirkung gestorben sein. Details dazu nannte die Staatsanwaltschaft bisher allerdings nicht. Zum Bekanntwerden der Tat saß der Täter bereits in Untersuchungshaft, er soll die Tat gestanden haben.

Von Michaela Krohn