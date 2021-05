Rostock

Halb 6. Der Tag von Carmen-Alina Botezatu beginnt. Es wird ein straffer Tag sein – so wie jeder. Denn die 46-Jährige ist nicht nur Leiterin des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes (SBL) in Rostock, sondern auch Mutter von vier Kindern. „Mein Leben ist bunt, aber auch schwierig“, sagt sich lachend.

Die Lachfalten um ihre Augen zeigen Carmen-Alina Botezatus Lebensfreude. Sie ist eine zierliche Frau und doch sieht man ihr die Energie an. „Ich bin schon immer Vollzeit berufstätig, habe immer versucht den Spagat zwischen Job und Familie zu schaffen“, erzählt sie. Ein Vorbild war dabei ihre Mutter.

Aufgewachsen ist die 46-Jährige in Rumänien. Sie kam mit 16 Jahren nach Deutschland, machte ihr Abitur und studierte Architektur. „Oft wurde mir gesagt, ‚das schaffst du nicht‘. Ich habe das Gegenteil bewiesen“, sagt sie. So auch in Sachen Familie. Ihr ältester Sohn ist 15 Jahre alt, macht im kommenden Jahr sein Abitur, die 9-jährige Tochter geht in die vierte Klasse, hat einen Schulwechsel vor sich. Und dann wären da noch die Sechsjährige, die gerade die erste Klasse besucht und der dreijährige Sohn, der in den Kindergarten geht. Vier verschiedene Lebensabschnitte, vier verschiedene Situationen, auf die sie als Mutter eingehen muss. Dazu kommt nun unter anderem Homeschooling. „Es ist nicht einfach. Gerade aufgrund der Pandemie hat sich einiges verschärft“, gibt sie zu.

Viele ihrer Mitarbeiter haben kleine Kinder

Nach dem Frühstück bringt sie die Kinder, die nicht zu Hause bleiben müssen, in Schule und Kindergarten. Um 8 Uhr beginnt dann Carmen-Alina Botezatus Arbeitstag. Seit Anfang 2020 leitet die Architektin das SBL. „Ein spannender Job mit 142 Kolleginnen und Kollegen“, begeistert sie sich. Dazu gekommen ist die gebürtige Rumänin durch die Landesinitiative „Frauen in Führung“. Inzwischen ist sie dort Mentorin, unterstützt junge Frauen. „Dass sich Frauen untereinander vernetzen und austauschen, ist ganz wichtig“, betont sie.

In ihrem Arbeitsumfeld sei man bereits offen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie: „Wir haben viele Mitarbeiter mit kleinen Kindern, die Väter nehmen Elternzeit, die Kommunikation ist sehr offen“, erzählt sie. So sollte es ihrer Meinung nach überall sein. „Die Pandemie ist in diesem Fall auch eine Chance, gerade in Sachen Homeoffice. Man muss nicht mehr überall präsent sein.“

Auf Carmen-Alina Botezatu trifft das allerdings nicht zu. Arbeiten vor Ort ist in ihrer Position Pflicht. Das Amt plant Baumaßnahmen des Landes und des Bundes und führt diese auch aus. Millionenschwere Großprojekte wie der Neubau der Zentrale Medizinische Funktionen der Uniklinik oder die Hanse-Kaserne in Rostock. „Die Tage sind sehr vollgepackt. Zum Glück habe ich meinen guten Engel, der die Termine für mich eintaktet. Sie passt auf, dass auch mal Lücken drin sind, aber das klappt nicht immer“, sagt die 46-Jährige.

Das gemeinsame Abendessen mit der Familie ist wichtig

Einstündige Termine reihen sich an halbstündige – und das den ganzen Tag. Die Mittagspause falle da meist hintenüber. Zwischen 17 und 18 Uhr endet schließlich der Büroalltag. Um 18 Uhr steht das gemeinschaftliche Abendessen zu Hause auf dem Programm. „Das ist wichtig. Wir sprechen über den Tag und wie der nächste ablaufen soll“, erzählt die Power-Frau. Oft sei das Essen allerdings improvisiert, wie sie zugibt. „Und manchmal komme ich auch nicht rechtzeitig, wenn zu viele wichtige Termine anstehen.“ Sie sei keine Supermutter: „Bei dem Spagat kann nicht alles zu 100 Prozent gelingen.“ Das schlechte Gewissen begleite sie immer.

Doch sie ist sich sicher: Die Qualität der gemeinsamen Zeit ist mehr wert als die Quantität. Die Kuschelzeit am Abend beispielsweise, die Ausflüge am Wochenende. „Und meine Kinder sind sehr verständnisvoll“, wie die stolze Mutter sagt. Gerade für ihre Töchter finde sie es wichtig, zu sehen, dass sie selbstständig und stark sein können. „Aber sie sehen auch, wie komplex so ein Leben ist. „Wir sprechen uns immer gut ab, mein Mann und ich teilen uns die Zeitfenster auf. Das Ganze funktioniert nur als Tandem.“

Die eigenen Interessen müssen gerade zurückstehen

Die Zeit zu organisieren, zuverlässig zu bleiben und sich selbst bei allem nicht zu vergessen seien die größten Herausforderungen. Ob gerade Letzteres gelingt? Carmen-Alina Botezatu antwortet zögerlich: „Mal ja, mal nein.“ Auszeiten gebe es für sie aktuell keine. „Aber das kommt wieder, wenn die Kleinen größer werden. Jetzt muss und will ich für sie da sein, wenn ich nach Hause komme“, sagt sie und betont: „Ich möchte kein anderes Leben haben.“ Es könnte nur ein bisschen weniger eng getaktet sein, aber daran arbeite sie, wie sie lächelnd versichert.

Bewusst für diesen Weg zwischen Karriere und Kindern entschieden hat sich die Architektin nicht. „Das Leben hat es so geschrieben“, meint sie schulterzuckend. Dennoch rät sie allen Frauen, den Mut zu haben, gezielt das zu tun, was sie möchten, sich nicht einreden zu lassen, dass etwas nicht geht. „Ich würde mir wünschen, dass es selbstverständlich ist, Kinder zu haben und zu arbeiten – wenn man das denn möchte. Dass die Rollenklischees aus den Köpfen der Menschen verschwinden. Und dass die Frauen, die Mütter, sichtbar werden mit dem, was sie leisten und sein wollen.“

Nach einem langen Arbeitstag warten zu Hause schließlich noch der Haushalt, Wäsche waschen, putzen. Die Kinder helfen mit. Die ein oder andere geschäftliche E-Mail wird noch beantwortet. Zwischen 22 und 23 Uhr ist heißt es „Gute Nacht“, ehe um halb 6 alles von vorne beginnt. „Ich sage nicht, dass alles rosa ist, aber es ist möglich“, sagt Carmen-Alina Botezatu. Sie strahlt.

Von Maria Baumgärtel