Bei der Aussage der Mutter von Maria K. im Mordprozess gegen die mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter haben sich am Donnerstag am Landgericht Stralsund dramatische Szenen abgespielt. Während Steffi K. (46) im Zeugenstand von dem Moment erzählt, als sie vom Tod ihrer Tochter erfahren hat, fängt sie ganz bitterlich an zu weinen.

Zwei Polizisten und ein Seelsorger hätten am Abend des 19. März, einen Tag nach dem Mord, bei ihr an die Tür geklopft. „Sie haben mir gesagt, sie hätten mir etwas zu sagen und möchten reinkommen“, berichtet Steffi K. In der Wohnung hätten die Beamten dann gesagt, dass sie Maria tot aufgefunden haben und dass sie ermordet worden sei. Daraufhin sei sie zusammengebrochen: „Wie kann das sein, was ist passiert? Sie war doch noch so jung!“, habe sie gerufen.

Im Publikum brechen Zuschauer in Tränen aus

Während der Aussage von Steffi K. fangen mehrere Zuschauer im Landgericht ebenfalls an zu weinen. Manche stürmen aus dem Saal, weil sie es nicht aushalten. Der Angeklagte Nicolas K. (19), der am ersten Prozesstag am Dienstag ein in seiner Grausamkeit erschütterndes Geständnis abgelegt hatte, macht während der Ausführungen der Mutter einen unbeteiligten Eindruck. Er trägt Jeans, T-Shirt und die Haare zu einem Zopf gebunden. Der zweite Beschuldigte Niko G. (21) hat ein weißes Hemd an, dazu Jacket mit Einstecktuch.

Steffi K. erzählt, wie sie bis heute immer wieder Fotos und Videos ihrer Tochter ansehe und noch immer nicht begreifen könne, dass Maria nicht mehr da ist. „Sie fehlt mir so sehr“, sagt sie unter Tränen. Die beiden hätten ein gutes Verhältnis gehabt, auch wenn es hin und wieder Auseinandersetzungen gegeben habe. Sie versuche nun stark zu sein für ihre beiden kleinen Söhne, aber das falle ihr schwer.

Freundin des Angeklagten soll von dem Verbrechen früh gewusst haben

Richterin Birgit Lange-Klepsch geht sehr einfühlsam mit der Zeugin um, doch die Aussage ist für die Mutter eine große Belastung. Die Verhandlung wurde am Vormittag pausiert, damit sie sich erholen kann.

Auch die Freundin von Nicolas K. wird im Laufe des Tages im Zeugenstand stehen. Sie soll nach Aussagen des Angeklagten frühzeitig von dem Verbrechen erfahren, aber nichts getan haben, es zu verhindern oder danach der Polizei zu melden.

