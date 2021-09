Rostock

Chaos am Jugendamt in Rostock: Seitdem die OZ über angeblich katastrophale Zustände im Amt mit Mobbing, Erpressung, Schwarzen Listen, anonymen Anzeigen und Denunziationen berichtet hat, melden sich immer mehr Betroffene zu Wort.

Zum Beispiel Maria Süßkind (36) aus Rostock. Die alleinerziehende Mutter von drei Kindern im Alter von 17, fünf und drei Jahren fühlt sich vom Amt gemobbt. Dort gelte sie als „Querulantin“ – weil sie widersprochen hat und weil sie ihren Anspruch auf Integrationshilfe für ihren Sohn gerichtlich geltend gemacht hat.

Schulabschluss mit Unterstützung des Integrationshelfers

Ihr 17-jähriger Sohn ist so gut wie gehörlos und hochbegabt. Seine schulischen Probleme gehen auf die erste Klasse zurück. Der Junge wurde gemobbt und hatte Probleme, sich zu integrieren, sagt die Mutter. Er wechselte mehrfach die Schule und mehrere Integrationshelfer hatten ihn aufgegeben. Die Mutter fand jedoch Hilfe. Ein Schulbegleiter der Gesellschaft für Gesundheit, Erziehung und Bildung (Gebeg) hat sich 2013 des Jungen angenommen.

Maria Süßkind sagt: „Mit dieser Hilfe ist es meinem Sohn gelungen, seinen Hauptschulabschluss zu machen.“ Er habe Vertrauen zu dem Schulbegleiter gehabt und konnte seine eigenen Probleme in den Griff kriegen. Jetzt geht er auf das „Landesförderzentrum Schwerpunkt Hören“ in Güstrow und macht seinen Realschulabschluss. Er wolle auch sein Abitur bauen, brauche dafür aber Unterstützung des Integrationshelfers, zu dem er Vertrauen habe.

Maria Süßkind (36), alleinerziehende Mutter von drei Kindern in Rostock

Doch die werden vom Jugendamt nicht bewilligt. Maria Süßkind sagt: „Die Probleme, die wir mit dem Amt haben, kommen daher, dass wir gut mit der Gebeg zusammenarbeiten. Das wollen die nicht.“ Hintergrund ist wohl, dass einzelne Mitarbeiter im Amt den Träger ablehnen, weil er unbequem ist. Es gab aus dem Amt eine anonyme Anzeige gegen die Gebeg wegen Abrechnungsbetrugs und eine Jugendamtsmitarbeiterin hat anonyme Briefe verschickt. Darin wird die Gebeg unter anderem als Sekte bezeichnet (OZ berichtete).

„Mein Sohn kommt damit nicht klar!“

Maria Süßkind hat sich gegen die Ablehnung zur Wehr gesetzt. Mehrfach. Ihr Grund: „Mein Sohn kommt damit nicht klar, wenn ihm der Integrationshelfer weggenommen wird, zu dem er Vertrauen hat.“ Das haben auch Experten von der pädagogischen Fakultät der Uni Rostock bestätigt. Ein Wechsel des Helfers würde den Jungen um Jahre zurückwerfen, heißt es.

Maria Süßkind hat dagegen Widerspruch eingelegt. Der wurde abgeschmettert. Sie hat um Gespräche im Amt gebeten. Ergebnislos. Im Februar 2021 hat das Fernsehen über ihren Fall berichtet. Da wurde vom Amt her zugesagt, Gespräche wieder aufzunehmen. Auch das blieb ergebnislos. Im Sommer 2021 hat die verzweifelte Mutter vor dem Sozialgericht Rostock und dem Verwaltungsgericht Schwerin den Integrationshelfer sowie Familienhilfe und Erziehungsbeistand eingeklagt und Recht bekommen. Gegen das Schweriner Urteil ist die Hansestadt Rostock in die nächste Instanz gegangen, „obwohl mir im Büro des Oberbürgermeisters zugesagt wurde, mir zu helfen“, so Süßkind.

„Seit ich widersprochen habe, wird alles abgelehnt.“

Seitdem, sagt sie, gehe mit dem Amt überhaupt nichts mehr. Die Hilfe, die sie gerichtlich erstritten hatte, wurde ihr erst zugestanden, als der Bewilligungszeitraum abgelaufen war. Vor Gericht hatte eine Jugendamtsmitarbeiterin gegen sie ausgesagt. Maria Süßkind erinnert sich: „Die wusste nichts über mich und meine Kinder, hat mich und meinen Sohn permanent mit falschem Namen angesprochen und sogar behauptet, ich sei abhängig von der Gebeg.“

Exakt diese Mitarbeiterin wurde ihr dann vom Amt gegen ihren ausdrücklichen Willen als Fallmanagerin zugeteilt. Maria Süßkind hat im Juni Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Mitarbeiterin und am 22. September Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Abteilungsleiterin des Amtes eingereicht. Sie sagt: „Seitdem ich widersprochen habe, werde ich vom Jugendamt unter Druck gesetzt, mir wird gedroht und alles wird abgelehnt.“ Das sei ein persönlicher Rachefeldzug gegen sie. Und darunter, so Süßkind, „leiden die Kinder“. Die Rostocker Bürgerschaftsabgeordnete Sybille Bachmann (Rostocker Bund) hat auf Wunsch der Mutter eine Mediation angeregt, die sie leiten würde. Das sei vom Amt aber abgelehnt worden.

Hansestadt Rostock und Jugendamt wollten sich nicht äußern. Einzelfälle kommentiere man grundsätzlich nicht, hieß es.

Von Michael Meyer