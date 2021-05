Rostock

Am Sonntag ist wieder Muttertag. Wer noch auf der Suche nach einer kleinen Aufmerksamkeit ist, hat trotz Corona-Einschränkungen noch genügend Zeit, etwas zu besorgen. Viele Blumenläden in Mecklenburg-Vorpommern öffnen am Sonntag extra für den Muttertag, einige liefern sogar Sträuße bis an die Haustür.

Die OZ hat sich im Land umgehört, wo Sie auch am Wochenende noch kurzfristig fündig werden. Die Zusammenfassung gibt es hier.

Bad Doberan: Sträuße im Kühlraum

In Bad Doberan öffnet zum Beispiel das Blumenhaus Bade am Markt. Chefin Ingrid Bade und ihre Mitarbeiterinnen bereiten sich schon lange auf den Tag vor. „Das wird für uns viel Arbeit“, ist sich die Floristmeisterin sicher. Im vergangenen Jahr hätten sich vor ihrem Geschäft lange Schlangen gebildet. Um allen Kunden gerecht werden zu können, haben die Fachfrauen bereits Sträuße vorbereitet und im Kühlraum zwischengelagert.

Ingrid Bade ist aber nicht die einzige, die ihren Laden rund um Doberan öffnet. Wo sie in Satow, Admannshagen-Bargeshagen oder Kühlungsborn am Wochenende noch Sträuße kaufen können, erfahren Sie hier – mit Öffnungszeiten und Telefonnummern.

Rostock: Blumen oder doch lieber ein besonderes Präsent?

Auch in Rostock öffnen einige Floristen am Sonntag ihre Türen – der Blumenladen Altstadtröschen (Gutenbergstraße 36/37) oder das Blumenparadies im Hauptbahnhof zum Beispiel.

Kleiner Tipp: Die meisten Blumenläden bieten neben Schnittblumen und Topfpflanzen noch viel mehr, das sich als Muttertagsgeschenk eignet: Vasen, Grußkarten oder Deko-Artikel. Welche Blumengeschäfte in der Hansestadt am Sonntag noch geöffnet haben und welcher Laden sich auf besondere Präsente spezialisiert hat, lesen Sie hier.

Last-Minute-Vorbestellungen in Ribnitz-Damgarten möglich

Die Blütenmeisterei in der Gänsestraße in Ribnitz macht genau wie viele Blumenläden extra am Sonntag auf. „Viele Kunden haben vorbestellt. Klassiker sind natürlich Rosen“, sagt Susanne Arndt, Mitarbeiterin der Blütenmeisterei. Welche Geschäfte noch am Muttertag rund um Ribnitz-Damgarten geöffnet haben, erfahren Sie hier.

Kleine Sträuße für schmalen Geldbeutel in Stralsund

Sie wohnen in der Region rund um Stralsund? Auch hier öffnen einige Blumenläden am Sonntag – zum Beispiel das Gartencenter Sundflor in der Greifswalder Chaussee. „Wir haben alles da, einzelne Rosen, kleine Sträuße für den schmalen Geldbeutel und große Blumensträuße für die, die es üppig mögen“, sagt eine Mitarbeiterin am Telefon. Welche Geschäfte ebenfalls für kurzfristige Einkäufe geöffnet aufhaben, erfahren Sie hier.

Gebundene Sträuße und Pflanzschalen im Kulturhaus Grimmen

Und wo bekommt man in Grimmen auf die Schnelle noch Blumen her? Die „Blumenfeen Mandy Katrin“ sind am Sonntag wie in jedem Jahr mit ihren Angeboten am Grimmener Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ anzutreffen. Bis 12 Uhr bieten sie dort schöne, gebundene Sträuße und Pflanzschalen. Aber auch andere Läden haben geöffnet. Eine Übersicht gibt es hier.

Schöne Blumen von Sassnitz bis Garz

Wer auf der Insel Rügen einen frischen Blumenstrauß sucht, wird auch am Sonntag noch fündig. Anke Giese vom Blütenzauber Sassnitz freut sich ganz besonders auf den Muttertag. „Für uns könnte der Tag 48 Stunden haben“, sagt sie. Am Samstag hat ihr Geschäft in der Rügen-Galerie deshalb nur bis mittags geöffnet, danach widmet sich die Floristin dem Blumenstraußbinden für Sonntag. Welche Läden in Sellin, Binz oder Garz geöffnet haben, können Sie hier nachlesen.

Greifswalder Floristin: Rosen sind sehr beliebt

Auch in Greifswald öffnen einige Blumenläden am Sonntag ihre Türen. Unter diesen sind auch die Geschäfte von Floristin Yvonne Schmidtke – in der Greifswalder Innenstadt dem Ostseeviertel Parkseite. Die Trends des Jahres sind laut Schmidtke Rosen in den Farben Apricot, Rosa, Rosé und Weiß. Zudem seien natürliche Sträuße gefragt. Welche Läden in der Hansestadt noch geöffnet haben und was diese bieten, lesen Sie hier.

Insel Usedom: Blumenladen statt Discounter

Abseits der Blumen und Gestecke in Discountern gibt es auf der Insel Usedom eine ganze Reihe von Blumenfachgeschäften, die am Wochenende auf Kundschaft warten. In Ahlbeck hat beispielsweise das Blumenhaus Kruse am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Welche Geschäfte in Bansin, Zinnowitz und Karlshagen am Muttertag ebenfalls offen sind, erfahren Sie in diesem Überblick.

