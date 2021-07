Mysteriöser Tod von CDU-Frau Karin Strenz: Auch nach vier Monaten nur Schweigen

Schwerin

Der mysteriöse Tod der früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Karin Strenz aus Goldberg bleibt weiter ungeklärt. Die 53-Jährige war im März nach einem Flug von Kuba nach Europa in Irland verstorben. Ein Obduktionsergebnis liegt deutschen Behörden bis heute nicht vor, dabei ist Strenz nach OZ-Informationen bereits Mitte Mai bestattet worden.

Die Staatsanwaltschaft Schwerin hatte sich nach Strenz’ Tod offiziell an irische Behörden gewandt, da sie Erkenntnisse von einer angeordneten Obduktion des Leichnams übermittelt haben wollte. „Hier liegen noch keine Erkenntnisse von der Obduktion vor“, erklärt Sprecher Jörg Ebert nun. Man gehe aber weiterhin davon aus, „dass unser Rechtshilfeersuchen beantwortet wird“.

Bundestag: Keine Kenntnis zur Todesursache

Auch im Deutschen Bundestag ist die Todesursache von Karin Strenz nicht bekannt. Es habe im Auftrag oder mit Wissen des Bundestags keine Ermittlungen zur Todesursache gegeben, erklärt eine Sprecherin auf OZ-Anfrage. Eine deutsche Abgeordnete stirbt im Ausland – und fast niemanden interessiert es?

Karin Strenz war am 21. März während eines Fluges von Kuba nach Deutschland kollabiert und nach einer Notfalllandung in einem irischen Krankenhaus gestorben. Angeblich Herzversagen. Nach Angaben irischer Behörden wurde die 53-Jährige an Bord bewusstlos, siebeneinhalb Stunden nach dem Start der Boeing 767 im kubanischen Varadero. Kurz nach 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit setzte der Pilot zur Notfalllandung im irischen Shannon an. Sanitäter holten die Bewusstlose aus dem Flieger und brachten sie ins Universitätsklinikum von Limerick. Die Ärzte konnten dort nur noch ihren Tod feststellen.

Medienberichten zufolge soll Strenz schon vor dem Betreten des Flugzeuges schwer angeschlagen gewirkt haben. Ein Zeuge habe berichtet, Strenz habe im Rollstuhl ins Flugzeug gebracht werden müssen – unbestätigt. Was Strenz in Kuba machte, ist unklar. Die Politikerin reiste in Begleitung ihres Ehemanns Kurt Strenz (81). Ziel ihres letzten Flugs war Frankfurt am Main.

Gegen Strenz wurde wegen Korruptionsverdacht ermittelt

Karin Strenz stand unter Korruptionsverdacht: Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelte unter anderem wegen dubioser Geldflüsse, die aus Aserbaidschan erfolgt sein sollen. Seit Sommer 2017 stand die CDU-Abgeordnete unter dem Vorwurf, sie hätte Lobbyarbeit für den autokratischen Machthaber Aserbaidschans betrieben und im Gegenzug Geld erhalten. Bundestag und Parlamentarische Versammlung des Europarats gingen auf Distanz. Im Bundestag musste Strenz fast 20 000 Euro Strafe zahlen, weil sie Einnahmen zu spät angegeben hatte.

Die MV-CDU hat nach Strenz’ Tod ihr Mitgefühl ausgedrückt. Der frühe Tod der 53-Jährigen sei „zweifelsohne eine menschliche Tragödie“, so Parteichef Michael Sack.

Von Frank Pubantz