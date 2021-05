Rostock

Wäre Andreas Kuhlage ein verlässliches Hansa-Rostock-Orakel, würden die Ostsee-Kicker definitiv aufsteigen. „Wenn wir gegen Bayern II dreifach punkten, packen wir’s. Ich glaube fest an Platz zwei“, hatte der Edelfan vor wenigen Wochen prophezeit. Der FC Hansa gewann gegen die Meister-Reserve mit 1:0 und steht zwei Spieltage vor Schluss in aussichtsreicher Position zur 2. Bundesliga. Kuhlage hofft: „Seit Ewigkeiten waren wir nicht mehr so nah dran! Und dieses Mal habe ich echt das Gefühl, wir können es packen.“

Normalerweise verbreitet Kuhlage als Morgen-Moderator von Montag bis Freitag gute Laune über den Radiosender N-Joy. Am Wochenende oder – bei englischen Wochen – in den Abendstunden bangt der gebürtige Rostocker mit „seiner“ Kogge, mit der er schon immer verbunden ist. „Ich denke, da, wo du geboren bist, schlägt dein Fußballherz. Und natürlich habe ich diesen Verein zwischendurch verflucht. Aber diese Liebe musst du bis an dein Lebensende mittragen“, sagt der Wahl-Hamburger.

Kuhlages Hansa-Anekdoten: Tränen, rosa Plüschkissen und „Spielsabotage“

Und Kuhlage hat diese mitunter nervenaufreibende Leidenschaft trotz kleinerer und größerer (persönlicher) Tragödien nie verloren. Beim Abstieg aus der Bundesliga vor rund 15 Jahren konnte der 46-Jährige seine Enttäuschung nicht verbergen. „Ich möchte nicht noch einmal erleben, dass ich vor meiner Familie wegen Hansa in Tränen ausbreche!“

Und auch in so manch tristen Drittligajahren herrschte Frust beim Hobbymusiker. „Nichts ist schlimmer, als in der 3. Liga im Mittelfeld herumzudümpeln. Das braucht kein Mensch!“

Doch Kuhlage sorgte auch schon für (unfreiwillige) Lacher im Ostseestadion. So merkte er erst auf der Tribüne, was für ein Sitzkissen er von seiner Mutter für den kalten November-Spieltag geliehen bekam: Ein rosa Plüschkissen mit aufgestickter Katze. „Ich habe mich sofort hingesetzt und bin nicht mehr aufgestanden“, erinnert sich Kuhlage halb belustigt, halb beschämt.

Zudem durfte er im Benefizspiel zwischen Stefan Beinlich und Marteria 2015 selbst auf dem Rasen sein Können zeigen. „Ich würde es eher Spielsabotage nennen. Ich rannte über rechts mit Ball zur Grundlinie und mit schwindenden Kräften dresche ich die von mir als Traumflanke gedachte Kugel geradeaus in den Fanblock. Der hat sich kaputtgelacht. Ich habe mich direkt auswechseln lassen.“

Wahl-Hamburger freut sich auf Duelle mit großen Traditionsklubs

In letzter Zeit ließ Hansa Kuhlage selten leiden. Der FCH spielt die beste Rückrunde aller Drittligateams und muss noch gegen die Kellerteams Unterhaching und Lübeck punkten. Der Aufstieg scheint greifbar nah. Am liebsten wäre Kuhlage direkt dabei, denn er sitzt, so oft es geht, im Ostseestadion.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Natürlich freue ich mich auf die 2. Bundesliga! Wer freut sich nicht auf die Spiele gegen Hamburg, Schalke und Köln?“, tönt Kuhlage augenzwinkernd und setzt im Überschwang einen drauf: „Wenn Corona vorbei ist, sitzen wir alle im Ostseestadion, schicken Schalke mit 2:0 nach Hause und singen: ,Ihr seid nur ein Punktelieferant!’ Darauf kann man mich festnageln.“ Kuhlage, der Hansa-Prophet.

Von Horst Schreiber