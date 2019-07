Frankfurt/Main/Schwerin

Die Hörgewohnheiten der Radionutzer in Mecklenburg-Vorpommern sind weitgehend stabil. Wie aus den am Mittwoch in Frankfurt/Main vorgelegten jüngsten Daten der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) hervorgeht, bleibt NDR 1 Radio MV der meistgehörte Sender im Land. Mit einer Tagesreichweite von rund 401 000 Hörern liegt der öffentlich-rechtliche Regionalsender demnach weiterhin vor der Ostseewelle, die mit 389 000 Hörern der bedeutendste Privatsender im Nordosten bleibt. Gegenüber den im März veröffentlichten Hörerzahlen gab es bei beiden Sender leichte Zuwächse. Der zweite Privatsender Antenne MV verlor etwas und kam auf 311 000 Hörer.

Hörer müssen mindestens 15 Minuten durchhören

Die Zahlen beziehen sich nach Angaben eines Sprechers der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse auf die Hörer von Montag bis Sonntag, wobei die Personen jeweils mindestens eine Viertelstunde lang durchgehend den Sender auch gehört haben müssen. Nach Angaben des NDR erreichte Radio MV einen Marktanteil von 26,4 Prozent. Die Ostseewelle kam demnach auf 22,8 Prozent, Antenne MV auf 14,9 Prozent. Auf Platz vier folgt mit 9,4 Prozent der länderübergreifende Sender NDR 2.

2100 Bürger in Mecklenburg-Vorpommern befragt

Für die Media-Analyse werden zwei Mal im Jahr bundesweit rund 70 000 deutschsprachige Bürger ab 14 Jahren nach ihren Hörergewohnheiten befragt, davon in Mecklenburg-Vorpommern etwa 2100. Die dabei ermittelten Daten sind Grundlage für die Preise der Radiowerbung, für private Anbieter die wesentliche Einnahmequelle. Im Schnitt hören die Deutschen täglich mehr als vier Stunden Radio.

