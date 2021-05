NØRD im Livestream: Minister Pegel eröffnet Digitalisierungskongress MV

Wismar

Am Montag, 31. Mai, startet der zweite Digitalisierungskongress Mecklenburg-Vorpommerns, die „NØRD 2021“. Der Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, Christian Pegel, setzt bei der „Night of Inspiration“ den Startschuss. Die Eröffnung aus dem Wismarer Theater kann ab 19 Uhr hier kostenlos im Livestream verfolgt werden.

Zwei Wochen lang geht es bis zum 14. Juni täglich um digitale Konzepte und Strategien in Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Jahr trifft sich die Community thematisch angemessen ausschließlich im digitalen Raum.

14 Tage volles Programm

„Wir wollen zeigen, wie viel weiter wir im digitalen MV gekommen sind. Wir haben unglaublich viel Diskussionsdynamik und tolle Themen miteinander entwickelt. 14 Tage lang volles Programm dezentral im ganzen Bundesland mit vielen digitalen Formaten“, wird Christian Pegel auf der Homepage der Veranstaltung zitiert. Die NØRD sei eine Plattform, um Erfahrungen auszutauschen, Netzwerke zu erweitern und mit Expertinnen und Experten zum Thema Digitalisierung in den verschiedensten Bereichen in den Dialog zu treten, heißt es aus dem Ministerium weiter.

Das NØRD-Programm im Überblick Digitalisierungskongress NØRD vom 31. Mai bis 14. Juni Montag, 31. Mai, 19 bis 20.30 Uhr: Night auf Inspiration, Eröffnung der NØRD aus dem Wismarer Theater Dienstag, 1. Juni, 9 bis 18 Uhr: Digital Baltic Start-Up Day (Online-Treffen für Existenzgründer) Mittwoch, 2. Juni, 9 bis 17 Uhr: Education Day (Digitalisierung in Schule und Unterricht) Donnerstag, 3. Juni, 9 bis 17 Uhr: Smart Industry Day (Anwendungsbereiche für eine „intelligente“, vernetzte, automatisierte und digitalisierte Produktion) Freitag, 4. Juni 9 bis 15.30 Uhr: KI Day (Was ist und kann künstliche Intelligenz?)

KI Day (Was ist und kann künstliche Intelligenz?) 12 bis 15 Uhr: Game Day (Entwicklung von Videospielen) Montag, 7. Juni, 9 bis 17 Uhr: Smart City Day (Die Stadt der Zukunft) Dienstag, 8. Juni 9.30 bis 13 Uhr: Digital Village Day (Das digitale Dorf)

Digital Village Day (Das digitale Dorf) 14 bis 16 Uhr: Chancen des Coworks in MV Mittwoch, 9. Juni, 9 bis 22 Uhr: Smart Data Day (Cyber Security, Datenschutz) Donnerstag, 10. Juni, 9.30 bis 16 Uhr: Smart Government Day (Gemeinsam digitale Verwaltung gestalten) Freitag, 11. Juni, 9 bis 16 Uhr: Women Innovation Day (Chancen für Frauen in Führungspositionen) Montag, 14. Juni, 9 bis 19.30 Uhr: Vision Day (Zukunftsbilder für ein digitales MV)

Themen in den nächsten Tagen sind dabei unter anderem digitale Start-Ups, die Digitalisierung der Schulen oder auch die Stadt der Zukunft. Wer sich eher für die Entwicklung von Videospielen interessiert, wird ebenso auf seine Kosten kommen wie all jene, denen die Themen Künstliche Intelligenz oder auch Cyber Security am Herzen liegen.

