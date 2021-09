NPD-Anhänger und Grünen-Politiker geraten in Stralsund aneinander: Wer prügelt denn da?

Stralsund

Ein junger Mann liegt am Boden, wird von anderen festgehalten. Auf einem Foto zieht man, dass er Richtung Kamera blickt. „Der Typ auf dem Boden bin ich, wie ich … von 5 Nazis vorm NPD-Stand zusammengeschlagen worden bin.“ Diese Nachricht hat Conrad Busse (24), Landtagskandidat der Grünen, nach einem Vorfall am Dienstag in Stralsund in den Sozialen Medien verbreitet. Sie wurde bundesweit tausendfach geteilt und kommentiert. Fünf Nazis, ein Grüner, zusammengeschlagen. Doch war es wirklich so, wie Busse schreibt?

Grünen-Chef: Mindestens sechs NPD-Anhänger

Ein Gespräch mit dem jungen Mann, der für die Grünen in den Landtag möchte, ist nicht möglich. „Er möchte nicht mit Journalisten sprechen“, erklärt eine Grünen-Sprecherin. Es gehe ihm körperlich nicht gut. Dafür reagiert Grünen-Landeschef Ole Krüger. „Mehrere Wahlkämpfer der NPD haben einen unserer Kandidaten in Stralsund körperlich bedroht, tätlich angegriffen und durch mindestens sechs NPD-Anhänger gewaltsam zu Boden gedrückt“, erklärt er. Nur durch das Eingreifen eines Passanten „konnte Schlimmeres verhindert werden“. Nun sind es sechs Beschuldigte.

Die Polizei, die später am Tatort war, schildert den Vorfall anders. Von „einer Auseinandersetzung“ und „verbalen Provokationen auf beiden Seiten“ ist die Rede. Es gebe einen unabhängigen Zeugen, der erklärt habe: Busse selbst soll am NPD-Stand Werbematerial runtergerissen haben. Dann hätten Vertreter des NPD-Stands den 24-Jährigen zur Rede stellen wollen, es sei dann „zu leichten Schubsereien“ gekommen. Schließlich sei Busse „zu Boden gebracht“ und festgehalten worden, bis die Polizei vor Ort war. „Die Beteiligten haben sich gegenseitig wegen Körperverletzung angezeigt“, erklärt Polizeisprecherin Claudia Tupeit. „Wir wissen nichts von zusammenschlagen.“

Zeuge: NPD-Leute seien „bewusst rabiat“ vorgegangen

Ein Zeuge (Name d. Red. bekannt) erklärt gegenüber der OZ: Das Vorgehen der Leute vom NPD-Stand sei „unverhältnismäßig“ gewesen. Mehrere Männer hätten Busse zu Boden gedrückt. „Sie haben ihn bewusst rabiat festgehalten.“ Schläge habe er aber nicht beobachtet.

Darf man einfach jemanden zu Boden reißen und festhalten? Dies sei „eine Frage der Verhältnismäßigkeit“, erklärt die Polizeisprecherin. Auch dies müsse untersucht werden. Busse sei der Polizei in Zusammenhang mit Störvorfällen „kein Unbekannter“.

Frank Franz, NDP-Spitzenkandidat zur Landtagswahl, weist die Vorwürfe zurück: „Wir schlagen niemanden zusammen.“ Die Polizei werde bestätigen, „dass der Mann unversehrt war“. Franz’ Schilderung: Wahlhelfer hätten Busse festgehalten, bis die Polizei da war.

Von Ines Sommer und Frank Pubantz