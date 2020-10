Schwerin

Zehn Menschen starben in Deutschland durch die Hand des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds ( NSU), der Türke Mehmet Turgut 2004 in Rostock. Bis heute ist ungeklärt, wie viele Unterstützer das Trio Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe aus der rechtsextremistischen Szene hier im Land hatte.

Dass auch der Verfassungsschutz des Landes patzte – das ist seit Freitag noch klarer. Im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags mussten gleich drei Ex-Chefs von Verfassungsschutzbehörden aussagen. Ein Fazit: Verfassungsschützer von Land und Bund haben sich damals nur schlecht abgestimmt.

Die mediale Aufmerksamkeit richtet sich vor allem auf Hans-Georg Maaßen, der 2018 als Präsident des Bundesverfassungsschutzes entlassen wurde, weil er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu „Hetzjagden“ auf Ausländer gekommen sei.

Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsschutzes, sitzt zur öffentlichen Zeugenvernehmung im NSU-Untersuchungsausschuss im Schweriner Landtag. Quelle: Frank Hormann/dpa

Doch Maaßen hat wenig zur Aufklärung für den Nordosten im Gepäck. Aus seiner Zeit (ab 2012) seien ihm keine Bezüge des NSU in MV „in Erinnerung“. Das sagt er mehrfach. Er wisse noch, dass MV aufgrund seiner Fläche viele Rückzugsräume für Rechtsextremisten geboten habe, der Verfassungsschutz wegen Mangels an Personal aber überfordert gewesen sei. Nachfragen zu Details laufen oft ins Leere – die Erinnerung halt.

NSU-Unterstützer in rechter Szene MVs vermutet

Zeugen müssen vor dem Untersuchungsausschuss die Wahrheit sagen. Der Ausschuss, angestoßen von den Linken, hat nach 50 Sitzungen nur bedingt Licht ins Dunkel um das NSU-Trio gebracht. Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe, die 1998 abgetaucht waren, hatten zwischen 2000 und 2007 bundesweit zehn Menschen ermordet, neun mit Migrationshintergrund, darunter 2004 auch Mehmet Turgut in Rostock. Auch Sprengstoffanschläge und Überfälle werden ihnen angelastet.

Sie müssen Hilfe gehabt haben, ist Peter Ritter (Linke) sicher. Daher werden weitere rechtsextremistische Strukturen beleuchtet. Frühere Ausschüsse, unter anderem im Bundestag, fanden heraus: Verbindungen aus Thüringen, wo Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe in die rechte Szene rutschten, habe es viele in den Norden gegeben – über die „ Blood & Honour“-Szene, eine Kameradschaft in Anklam, das Thinghaus in Grevesmühlen, das Thiazi-Netzwerk, den Anwalt Hans Günter Eisenecker, ab 1999 NPD-Landeschef.

Ex-Verfassungsschützer sagt: Ich wusste nichts vom NSU

Bei bisherigen Untersuchungen in Schwerin scheiterte der Ausschuss aber an diversen Hürden. Eine: Das Innenministerium, dem der Verfassungsschutz unterstellt ist, zeigt wenig Interesse an Aufklärung. Haben Ermittler in MV zum NSU etwas zu verbergen? Bekannt ist, dass nach dem Turgut-Mord in alle möglichen Richtungen ermittelt wurde, aber nicht zum Rechtsextremismus.

Zwei Ex-Chefs beim Bundesverfassungsschutz waren am Freitag im NSU-Untersuchungsausschuss als Zeugen geladen: Heinz Fromm (l.) und Hans-Georg Maaßen. Quelle: Frank Pubantz

Bekannt ist auch, dass der Verfassungsschutz V-Leute in der rechten Szene führte, die teils auch „aus dem Ruder liefen“, wie Elmar Ruhlich, Chef des Verfassungsschutzamtes von 1995 bis 2001, es am Freitag nennt. Auch er, heute 78 Jahre alt, kann wenig zur Aufklärung beitragen. Keine Erinnerung mehr, sagt er und zieht die Schultern hoch. Vom NSU habe er nichts gewusst.

Das nimmt dann teils drollige Züge an. Als es 1998 schon einmal einen Anschlag auf den Döner-Imbiss gab, in dem Mehmet Turgut arbeitete, sei er vermutlich mit seiner Frau verreist gewesen, so Ruhlich. Auch wie seine Behörde die rechtsextremistische NPD beackert habe, wisse er nicht mehr.

Ex-Spitzenbeamter belastet die Landesbehörde

Zu sagen hat aber Heinz Fromm etwas, Chef des Bundesverfassungsschutzes von 2000 bis 2012. Während die Bundesbehörde die Länder über eigene V-Leute in der Szene informierte, hätten dies Landesämter nicht getan. Laut Fromm hat der Schweriner Verfassungsschutz bereits 2002 Kenntnis von einer Notiz in der Nazi-Postille „Der weiße Wolf“ des NPD-Kaders David Petereit gehabt. Ein Dank für eine Geldspende. Dass es sich um 2500 Euro handelte, vermutlich aus Raubzügen des NSU-Trios, sei der Bundesbehörde nicht bekannt gewesen. Laut Akten aber den Schweriner Ermittlern. Dies sei „erst 2012 mitgeteilt worden“, so Fromm. Nach der NSU-Enttarnung. Mit dieser Information hätte man sicher schon Handlungsbedarf gesehen, so Fromm.

SPD fordert: V-Mann und Beamter müssen in den Ausschuss

Empörung im Ausschuss. Es sei immer dasselbe Muster, wie auch im Fall Anis Amri, der bei seinem Anschlag 2016 in Berlin elf Menschen tötete, wettert Dirk Friedriszik ( SPD). „Erst wird Information nicht weitergegeben, dann sterben Menschen, dann wird vertuscht.“

Mehr Aufklärung verlangt auch sein Parteifreund Julian Barlen. Fünf Menschenleben hätten womöglich gerettet werden können, wenn die Verfassungsschützer kooperiert und die richtigen Schlüsse gezogen hätten. Denn so viele kamen nach 2002 noch zu Tode, auch Mehmet Turgut.

Kommentar: NSU-Morde: Aufarbeitung beim Verfassungsschutz MV kommt viel zu spät

Die SPD werde jetzt beantragen: Der V-Mann und seine Führungsperson, die 2002 Kenntnis von der Zeitungsnotiz hatten, sollen in den Ausschuss geladen werden.

Auch Peter Ritter (Linke) sieht „schwerwiegende Indizien, dass sowohl die hiesige Neonazi-Szene als auch der Landesverfassungsschutz bereits neun Jahre vor der Selbstenttarnung Kenntnis von einer Organisation namens NSU gehabt haben müssen“. Dies hatte das Innenministerium wiederholt bestritten.

