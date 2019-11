Nach 35-Millionen-Euro-Zusage: Schwesig fordert mehr Geld für Bahn-Projekte in MV

Schwerin

MV wird für Bus- und Bahnverbindungen künftig mehr Geld vom Bund erhalten. Nach Forderungen der Länder will die Bundesregierung von 2020 bis 2023 gut 1,2 Milliarden Euro zusätzlich an Regionalisierungsmitteln überweisen – an MV etwa 35 Millionen Euro. Das reicht dem Bundesrat allerdings nicht; die Länderkammer forderte am Freitag eine weitere Milliarde Euro.

Angestoßen hatte dies Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Sie setze jetzt auf Zustimmung im Bundestag. „Wir brauchen in den Städten und im ländlichen Raum einen vernünftigen öffentlichen Nahverkehr“, so Schwesig. Dies sei wichtig für gleichwertige Lebensverhältnisse und als Beitrag für den Klimaschutz.

Die 16 Bundesländer sollen in den kommenden Jahren gestaffelt mehr Extra-Geld vom Bund: 150 Millionen in 2020, 302 Millionen in 2021, 308 Millionen in 2022 und 464 Millionen im Jahre 2023. Von 2024 bis 2031 solle der Zuschuss dann jährlich um 1,8 Prozent weiter steigen.

Von Frank Pubantz