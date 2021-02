Nach Abriss: Abstieg am Königsstuhl auf Rügen laut Gutachten doch möglich

Sassnitz

Der Königsstuhl – markantes Wahrzeichen an der Kreideküste Rügens – könnte wieder einen Abstieg erhalten. Ein geologisches Gutachten im Auftrag des Landkreises Vorpommern-Rügen kommt zu dem Ergebnis, dass eine kombinierte Treppen- und Weganlage am Kreidefelsen möglich ist. Das Umweltministerium ließ die alte Treppe am beliebtesten Ausflugsziel der Insel abreißen, nachdem 2016 ein Baum auf den Abstieg gestürzt war. Eine Treppe gehörte seit mehr als 200 Jahren zu den besonderen touristischen Erlebnissen auf der Insel. Erstmals wurde im Jahr 1795 von einem Abgang am Königsstuhl berichtet.

Demnach kann eine neue Treppenanlage mit bis zu zehn Meter langen Bohrpfählen standsicher im Untergrund verankert werden. „Aus geotechnischer Sicht ist ein solches Bauwerk machbar. Auch die Eingriffe in die Natur sind relativ gering“, sagte der Mainzer Geologe Johannes Feuerbach, der mit dem Gutachten beauftragt worden war.

Blick auf die Kreidefelsformation Königsstuhl auf der Insel Rügen. Quelle: ZB

Ministerium ließ Treppe abreißen

Jährlich besuchen zwischen 500 000 bis 800 000 Gäste den Königsstuhl. Viele nutzten den Abstieg, um am Fuß Donnerkeile oder Hühnergötter zu sammeln und in Richtung Sassnitz oder Lohme zu wandern. Seit im Mai 2016 ist der Abstieg am beliebtesten Ausflugziel der Insel gesperrt, später ließ das Umweltministerium den Abstieg komplett abreißen. Begründung des Ministeriums: Der Hangteil sei geologisch instabil und stark abbruchgefährdet. An der Steilküste von Jasmund wurden nach Angaben des Ministeriums seit 2006 rund 300 Rutschungen nachgewiesen – betroffen in bedeutenden Teilen auch der Bereich am Abstieg. Eine Bürgerinitiative sammelte Tausende Unterschriften gegen die Entscheidung aus Schwerin. Landrat Stefan Kerth (SPD) wurde beauftragt, eine Machbarkeitsstudie erstellen zu lassen.

Gutachten zeigt eine Alternative auf

Mit der nun vorliegenden Studie will Kerth dem Schweriner Umweltministerium eine Alternative zur Wiederherstellung des alten Abstieges aufzeigen. Dieses fundierte Gutachten sei eine notwendige Grundlage für alle weiteren Gespräche zum Thema, so der Landrat. Das Umweltministerium hielt sich bedeckt und verwies auf die Gemeinde Sassnitz.

Kosten zwischen 2,6 und 3,4 Millionen Euro

Das Feuerbach-Gutachten sieht den Bau einer stahlverzinkten Treppenanlage vor, die in zwei Varianten ausgeführt werden könnte – entweder mit einem wendeltreppenartigen Verlauf mit Plateaus oder in einer einfacheren Variante als Treppe mit Absätzen. Im mittleren Bereich würde der insgesamt etwa 260 Meter lange Abstieg über einen Schotterweg mit wenigen Stufen zu einer kleinen Fußgängerbrücke führen. Im besonders gefährdeten unteren Bereich sieht das Gutachten die Verlegung des Abstiegs um etwa 100 Meter Richtung Sassnitz vor. Dort befinde sich ein weit von der Küstenlinie entferntes Kerbtal, welches nicht durch die marine Erosion betroffen ist, so Feuerbach. Die Kosten würden sich in der einfachen Variante auf rund 2,6 Millionen Euro und in der aufwendigeren Variante auf 3,4 Millionen Euro belaufen.

Von Martina Rathke