Sassnitz

Das Befinden des am Sonnabendmittag verunglückten Wanderers ist offenbar unverändert ernst. Der 26-Jährige war im Nationalpark Jasmund auf Rügen nahe den Wissower Klinken in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Retter berichten von gleich mehreren Knochenbrüchen.

Er habe aber auf die Polizeibeamten reagieren können und sei ansprechbar gewesen. Der junge Mann musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Greifswald geflogen werden. Weil der dort stationierte Rettungshubschrauber nicht über eine Seilwinde verfügt, wurde dafür der in Güttin stationierte Rettungsdienst Northern Helikopter alarmiert. Der Werksrettungsdienst für die um Rügen liegenden Offshore-Windparks verfügt zudem über Arzt, Notfallsanitäter und Rettungsschwimmer und ist 24 Stunden verfügbar. „Wir haben eine Vereinbarung mit den zivilen Leitstellen und helfen in Fällen von Wasser- und Höhenrettung bei Bedarf aus“, sagt Einsatzleiter Kevin-John Marshall.

Der 26-Jährige war, nachdem er zuvor beim Klettern im Steilhang den Halt verlor, in die Tiefe gerutscht und etwa 20 Meter unterhalb des Wanderweges schwer verletzt und hilflos liegen geblieben. Die Gruppe, mit der der Mann mit Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs war, alarmierte den Notruf.

Polizisten erreichten den Verunglückten am Strand und leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Insgesamt 17 Höhenretter der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz waren im Einsatz.

Polizei: Im Nationalpark gilt Wegegebot

Der Vorfall führte erneut zu Diskussionen in den sozialen Medien um das Verhalten an der Steilküste und den Umgang mit solchen Fällen. Der Mann habe sich und andere in Not gebracht und solle den Einsatz daher aus eigener Tasche bezahlen, meint Udo Gutjahr. Und auch Astrid Kunz meint: „Danke! Tolle Arbeit wieder einmal. Und die Rechnung bitte an den, der sein Leben und das der Retter aufs Spiel gesetzt hat.“ Schließlich stünden genügend Hinweisschilder an der Küste, betont auch Sven Dietze. „Wer die ignoriert, hat nun mal die Konsequenzen zu tragen.“ Susann Zwinkmann wendet sich gegen Häme, empfindet aber Wut, Trauer und Unverständnis angesichts von „so viel Ignoranz“. Schließlich würden dadurch auch „Menschen aus dem eigenen Umfeld in Gefahr gebracht“.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Wandern im Nationalpark Jasmund nur auf den gekennzeichneten Wegen sicher ist.

Immer wieder Abbrüche und tragische Katastrophen

In der Vergangenheit hat es immer wieder Abbrüche und tragische Katastrophen an Rügens Wahrzeichen gegeben. So wurden an der Steilküste von Jasmund nach Angaben des Ministeriums in den vergangenen 15 Jahren mehr als 300 Rutschungen nachgewiesen. Spektakulär in der öffentlichen Wahrnehmung war dabei der Absturz der berühmten Kreideformation Wissower Klinken. Am 24. Februar 2005 rutschten die beiden bis zu 20 Meter hohen Hauptzinnen ins Meer. Dabei wurden etwa 50 000 Kubikmeter Kreide in die Ostsee gerissen und ließen von dem ursprünglichen Gebilde nur wenig übrig.

2006, 2008 und 2010 folgten jeweils größere Abbrüche in der Größenordnung von 5000 Kubikmetern. Den größten Abbruch der vergangenen Jahrzehnte gab es im August 2011 nach einem regnerischen Sommer. Damals waren mehr als 30 000 Kubikmeter abgerutscht. Das war in der Nähe des Kieler Bachs, neben der damals noch existierenden Treppe.

2011 starb ein Mädchen bei einem Küstenabbruch

Nicht auf Jasmund, sondern am Kap Arkona kam im selben Jahr ein zehnjähriges Mädchen aus Brandenburg bei einem Küstenabbruch ums Leben. Sie war mit Mutter und Schwester am Strand spazieren gegangen, als ein Teil des knapp 40 Meter hohen Kliffs abbrach und die Erdmassen die Familie er­fassten.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Juli 2012 stürzten rund 2000 Kubikmeter Geschiebemergel nördlich von Sassnitz in die Ostsee. Die Gefahrenstelle war weiträumig abgesperrt worden, sodass durch den Abbruch niemand verletzt wurde.

Ein Selfie endete 2017 tödlich

Im April 2017 verlor eine 20-jährige Hamburgerin im Nationalpark Jasmund die Balance und fiel 60 Meter in die Tiefe. Sie hatte sich möglicherweise beim Versuch, ein Foto zu machen, zu nah an den Rand begeben.

Im September desselben Jahres endete ein Spaziergang an der Steilküste für einen Urlauber tödlich. Der 57-jährige Niedersachse war rund 60 Meter tief gestürzt.

Anfang 2018 kam es an Rügens Kreideküste nach starken Niederschlägen zu mehreren Abbrüchen zwischen Königsstuhl und Sassnitz. Der größte Abbruch hatte ein Volumen von rund 4000 Kubikmetern. Bei einem weiteren Abbruch rund 800 Meter weiter südlich stürzten rund 2000 Kubikmeter Kreide, Mergel und Sand in die Tiefe.

Frau wurde 2018 am Südstrand von Sellin verschüttet

Im September 2018 wurde am Südstrand von Sellin eine Frau verschüttet. Die Urlauberin konnte von Helfern freigebuddelt werden.

Ebenfalls in Sellin kam es im November 2020 nahe der Seebrücke zu einem Hangrutsch. Erdmassen von einem rund 150 Quadratmeter großen Areal rutschten in die Tiefe und rissen Bäume mit.

Von Uwe Driest