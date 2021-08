Lärz/Berlin

Nach der coronabedingten Absage des Elektromusik-Festival Airbeat One (Neustadt-Glewe) müssen die Veranstalter der „Plan:et C“-Wochenenden in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) weiter auf eine Entscheidung warten. „Das Prüfverfahren läuft noch“, sagte eine Sprecherin des zuständigen Amtes Röbel/Müritz (Mecklenburgische Seenplatte) am Donnerstag. Das Amt sowie die Kreisbehörden warteten zudem auf eine Entscheidung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, denn die bisher gültige Corona-Landesverordnung laufe nach dem 16. August aus. Das Amt rechne mit einer Entscheidung frühestens bis Mitte der nächsten Woche.

Der Verein Kulturkosmos (Berlin), der das größere „Fusion-Festival“ im Juni abgesagt hatte, will ab 20. August in Lärz nacheinander je 10 000 Gäste an drei Wochenenden zusammenbringen. Angesichts der aktuellen Entwicklung und mit Test- und Hygienekonzept sei man sicher, „Covid-safe feiern zu können“, hieß es auf der Internetseite des Vereins dazu. Auch das Pangea-Festival vom 19. bis 22. August in Pütnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) hofft noch, und das Gesundheitsamt ist optimistisch, dass das Festival mit bis zu 15 000 Besuchern vom 19. bis 22. August stattfinden kann. Die finale Entscheidung fällt am Freitag.

Auch Besucher des Immerguts müssen sich noch gedulden: Eine Entscheidung für das Festival mit bis zu 3000 Partygästen vom 26. bis 28. August in Neustrelitz wird Mitte August erwartet, wie eine Sprecherin sagte. Das Indian-Spirit-Festival, das vom 26. bis 30. August in Eldena bei Ludwigslust stattfindet, wurde hingegen bereits genehmigt, heißt es vom Veranstalter. „Aktuell steht einem unglaublichen Indian Spirit Festival 2021 nichts mehr im Wege“, heißt es in einer Mail an alle Besucher. Über die Hygienemaßnahmen und alle weiteren wichtigen Infos werden sie in den kommenden Tagen informiert.

Erstes Festival beginnt an diesem Freitag in Feldberg

Die „Airbeat One“-Veranstalter hatten ihre Absage mit der unsicheren Genehmigungslage begründet. Ein Airbeat-One-Sprecher sagte am Mittwoch zur erneuten Absage des größten Festivals für Elektromusik im Norden nach 2020, dass die Behörden aufgrund der steigenden Infektionszahlen mit der Delta-Variante lediglich eine widerrufbare Genehmigung erteilen wollten – abhängig von der zum Zeitpunkt des Festivals im September herrschenden Inzidenz. „Das Risiko, durch die widerrufliche Genehmigung in letzter Sekunde das Festival doch absagen zu müssen, können wir einfach nicht eingehen.“

An diesem Freitag beginnt als erste größere Veranstaltung dieser Art das „3000-Grad-Festival“ in Feldberg an der Seenplatte. Dort gibt es mehrere Bühnen für Bands, DJ's und Theater, und bis Sonntag sind 2500 Besucher zugelassen. In Mecklenburg-Vorpommern lag die Wocheninzidenz am Mittwoch bei 12,1 amtlich registrierten Neuinfektionen pro 100 00 Einwohner, an der Seenplatte bei 5,8.

Von dpa/OZ/acs