Nach Aufregung in Jessiner Heim: Debatte um Impfpflicht für Impfteams geht weiter

Sollten die Impfteams selbst auch geimpft sein? Eine besorgte Heimleiterin in Jessin (Kreis Vorpommern-Rügen) hat eine Debatte über diese Frage angestoßen. Die Leiterin des „Hauses Sonnenschein“ war nach eigenen Worten „schockiert“ darüber, dass das Impfteam, das die Bewohner immunisierte, selbst noch nicht gegen das Corona-Virus geschützt war.

Jetzt stellt das Schweriner Sozialministerium klar: Eine Impfpflicht gibt es nicht und die Teams seien ausreichend abgesichert. „Es gibt keinen Grund, Bedenken zu haben“, so ein Sprecher.

Schutz völlig ausreichend

Die Entscheidungen, die Freiwilligen nicht zu impfen, sei vorher in Arbeitsgruppen besprochen worden. „Man darf die Heime nur mit aktuellem Test und Vollschutz betreten. Das reicht völlig aus“, betonte der Sprecher. MV halte sich dabei an die Empfehlungen sowohl der Ständigen Impfkommission (Stiko) als auch des Robert Koch-Instituts.

Tobias Beck, Referent für den Bereich Altenhilfe beim DRK-Landesverband MV, hält dieses Vorgehen für angemessen. „Die Impfteams müssen getestet sein und Vollschutz tragen, das ist derzeit das Mittel der Wahl“, sagt auch Beck. Zudem reiche eine Impfung nicht, um den vollen Impfschutz zu erreichen, muss man innerhalb von drei Wochen zwei Spritzen erhalten. Der Impfstart in den Heimen hätte sich so verzögert. „Es wäre Wahnsinn, die alten Menschen so lange warten zu lassen.“

Gewerkschaft gegen Impfpflicht

Die Gewerkschaft Verdi vertritt die Interessen der Mitarbeiter in den Gesundheitsberufen, „Die Impfteams müssen natürlich genauso gut geschützt werden wie etwa die Pfleger in den Heimen“, sagt Frank Schischefsky, Sprecher von Verdi Nord. Allerdings betont auch er, dass die Immunität erst nach zwei bis drei Wochen erreicht sei. „Außerdem ist meines Wissens noch unklar, ob Geimpfte dennoch das Virus übertragen können.“

Eine Impfpflicht lehne auch die Gewerkschaft ab, sowohl für die Impfteams als auch für die Mitarbeiter in den Heimen, betont Schischefsky: „Wir rufen die Beschäftigten im Gesundheitswesen und den Pflegeeinrichtungen dazu auf, von der Möglichkeit einer Covid-19-Schutzimpfung Gebrauch zu machen. Wir bestehen aber auch auf der Freiwilligkeit der Maßnahmen, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen darf es nicht geben.“

Überzeugungsarbeit nötig

Dafür müsse aber Überzeugungsarbeit geleistet werden, um Misstrauen und Gerüchten die Grundlage zu entziehen – sowohl von der Politik als auch von Arbeitgebern, fordert der Gewerkschafter.

In dem Heim in Jessin hatten zunächst zahlreiche Mitarbeiter eine Impfung abgelehnt. Als sich jedoch gezeigt habe, dass es bei den geimpften Kollegen keinerlei Probleme gab, hätten sich laut Heimleiterin auch die übrigen für eine Impfung entschieden.

Ministerin zufrieden

In der Rostocker Unimedizin läuft derzeit die Impfung der Mitarbeiter. Auch hier geschehe dies auf freiwilliger Basis, betonte Chef-Virologe Professor Emil Reisinger. Auch wer sich nicht impfen lasse, dürfe weiterhin mit Patienten arbeiten. Die Impfbereitschaft unter den Beschäftigten habe zuletzt deutlich zugenommen.

Für Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) trüben die Irritationen um die Impfung der Impfer nicht die positive erste Bilanz: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Start der Impfkampagne in den Pflegeheimen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind sehr aufgeschlossen und verständnisvoll, die Impfteams arbeiten hochprofessionell, die Einrichtungen sind gut vorbereitet. Mein Dank geht an alle Beteiligten.“

