Nach Aufstieg von Hansa Rostock: Erst Party, dann Ausschreitungen

Rostock

Erst friedliche Fanparty, dann Randale: Hansas Aufstiegsfeierlichkeiten wurden am Wochenende von Ausschreitungen überschattet. Währende Tausende Anhänger am Sonnabend, 22. Mai, in und rund um das Ostseestadion den Zweitliga-Aufstieg der Rostocker bejubelten, kam es in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Eine Gruppe von zirka 250 Randalierern, die offenkundig der Hansa-Fanszene zuzuordnen waren, steckte im Rostocker Stadtteil KTV einen mobilen Verkaufsstand in Brand. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte mit Pyrotechnik und Flaschen angegriffen. Anschließend errichteten die Chaoten Barrikaden aus Mülltonnen und zündeten diese an. Erst durch den Einsatz starker Polizeikräfte konnte die Situation gegen 2:30 Uhr beruhigt und die Löscharbeiten der Feuerwehr ermöglicht werden. Neben dem Verkaufsstand wurden durch die Brände 20 Mülltonnen und mehrere geparkte Fahrzeuge stark beschädigt.

Chaoten brechen ins Ostseestadion ein

Parallel brachen in der Nacht unbekannte Täter in das Ostseestadion ein. Zeugenhinweisen nach sollen sechs Personen aus einem Technikbereich einen Gabelstapler sowie ein Golfcar entwendet haben. Den Zeugenaussagen nach wurden die Täter ebenfalls als Angehörige der Hansa-Fanszene beschrieben. Beide Maschinen wurden später im nahegelegenen Barnstorfer Wald gefunden.

Am Spieltag blieb die Stimmung unter den Anhängern weitestgehend friedlich. Vor Hansas entscheidender Partie gegen den VfB Lübeck (Endstand 1:1) zogen 2000 bis 3000 Anhänger zum Ostseestadion. Dabei brannten Fans vielfach Pyrotechnik ab. Auch während des Spiels zündeten Rostocker Ultras, die im naheliegenden Leichtathletikstadion das Spiel verfolgten, massiv Böller und Raketen. Dabei beschädigten Chaoten die Laufbahn und Werbebanden. Nach Abpfiff brachen alle Dämme. Tausende Anhänger kletterten über die Zäune des Stadiongeländes und stürmten die Südtribüne, wo sie die Mannschaft ausgelassen feierten.

Ein Polizeibeamter wurde am Auge verletzt

Die Polizei hielt sich im Hintergrund. „In Anbetracht der emotionalen Stimmung der Fans haben wir uns bewusst für eine äußerst deeskalierende und zurückhaltende Einsatztaktik entschieden“, sagte Rostocks Polizeichef Achim Segebarth. Vereinzelt wurde Pyrotechnik in Richtung der Einsatzkräfte geworfen. Ein Beamter wurde durch einen Flaschenwurf am Auge verletzt. Gegen 17 Uhr zog der Fanzug begleitet von Einsatzkräften Richtung Neuen Markt, wo die Anhänger bis 21 Uhr mit der Mannschaft den Aufstieg bejubelten.

Insgesamt waren beim Aufstiegsfinale 600 Beamte der Polizei Rostock sowie der Landes- und Bundespolizei im Einsatz. Sie leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Zu schweren Ausschreitungen wie eine Woche zuvor bei den Aufstiegsfeierlichkeiten von Dynamo Dresden kam es dagegen in Rostock nicht. „Dass die Fans den möglichen Aufstieg ihrer Mannschaft feiern werden, war für uns zu erwarten. Trotz des starken Einsatzes von Pyrotechnik und einzelner Flaschenwürfe waren wenige Verletzte zu verzeichnen“, so Segebarth.

Aufstiegsspiel von Hansa Rostock durfte vor 7500 Zuschauern stattfinden

Der FC Hansa war durch das 1:1 gegen die Lübecker am letzten Spieltag der Drittliga-Saison in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Die Rostocker durften die Partie auf Grundlage von strengen Hygieneregeln vor 7500 Zuschauern bestreiten.

Bürgermeister Claus Ruhe Madsen hatte sich dafür eingesetzt, dass das Spiel vor Fans stattfinden kann. Er hoffte damit, mögliche wilde Aufstiegsfeiern der Anhänger ohne Einhaltung der Corona-Regeln verhindern zu können. Die Landesregierung in Schwerin hatte am Dienstag Fans im Stadion unter strengen Hygieneregeln zugelassen. Die Partie wurde als Hochsicherheitsspiel eingestuft und von den Sicherheitsbehörden so angegangen, als wäre die Arena mit 30 000 Zuschauern ausverkauft.

Von RND/dpa/ok