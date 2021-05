Rostock/Potsdam

Hansa-Rostock-Investor Rolf Elgeti freut sich als Fan der Mannschaft von Trainer Jens Härtel, dass der Zweitligaaufstieg endlich geglückt ist. „Es ist einfach nur großartig, dass es geklappt hat. Ich freue mich, dass der Verein die Früchte seiner Arbeit endlich ernten kann“, sagt der 44-Jährige, der seit 2016 an der Profi-Abteilung des Rostocker Traditionsklubs 45 Prozent der Anteile hält.

Nicht nur sportlich, vor allem wirtschaftlich zahle sich Hansas-Sprung in die 2. Fußball-Bundesliga aus. Viele Dinge würden durch den Aufstieg mehr Sinn machen, meint der frühere Banker, der in die Immobilienwirtschaft wechselte: „Stadion, Leistungszentrum, Anhängerschaft, Verwaltung. Bei Hansa ist alles da.“ Endlich würden die Kosten- und die Infrastruktur zur Liga passen.

„Einnahmeplus kann in die Mannschaft investiert werden“

Dass parallel zu den Profis auch die A- und B-Junioren des FC Hansa aufgestiegen sind und kommende Saison in den Nachwuchsbundesligen spielen, freut Elgeti in besonderem Maße. „Dadurch kann Hansa dem Nachwuchs jetzt ganz andere Perspektiven bieten“ und ist für Spieler, die zuvor andere Klubs bevorzugt haben, eine echte Alternative geworden.

Hansas Einnahmen werden insbesondere durch die Verwertung der Fernsehrechte deutlich steigen. „Das ist Geld, das nicht eins zu eins, aber vielleicht doch solide, seriös und zu großen Teilen in die Mannschaft investiert werden kann“, meint der gebürtige Rostocker.

Befürchtungen, er würde sich jetzt Teile seines Millioneninvestments auszahlen lassen wollen, widerspricht er: „Ich sage es ganz klar: Ich bleibe dabei und ich will jetzt auch kein Geld zurück.“ Wichtig sei ihm zuallererst, dass sich Hansa in der 2. Liga etabliert. „Dafür stehe ich zur Verfügung und versuche zu helfen, wo ich kann.“

Genauso wenig wie Auszahlungen plant Elgeti zusätzliche Investments. „Ich bin damals reingekommen, um den Verein vor der Insolvenz zu retten. Ich war da, wenn es darum ging, die Lizenz zu sichern und größere Katastrophen abzuwenden. Aber ich habe nie Geld zur Verfügung gestellt, um in den Sport zu investieren. Ich möchte, dass der Verein überlebt und weiter solide dasteht.“

„Den ganzen Morgen liefen die Hansa-Lieder von der Playlist“

Der Finanzfachmann hatte sich am Sonnabendvormittag zu Hause in Potsdam auf Hansas Aufstiegsspiel eingestimmt. „Es war hochemotional. Den ganzen Morgen liefen die Hansa-Lieder von der Playlist. Bei mir war es kein Zittern und Bangen. Ich habe nie daran gezweifelt, dass es klappt, obwohl es am Anfang nicht so gut aussah“, berichtet er über den Tag, an dem das 1:1 gegen Lübeck zum Aufstieg genügte.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Elgeti erzählt, es sei für ihn keine Option gewesen, nach Rostock ins Stadion zu kommen. „Ich halte mich an die Regeln. Und da ich keinen Wohnsitz in MV habe, bin ich nicht gefahren.“ Die Karten für seine VIP-Loge hat Elgeti an eine Familie aus MV, darunter ein Junge mit Handicap, weitergeben.

Elgetis klare Ansage an Randale-Fans

Mit einer gewissen Euphorie und Spannung blickt der Kaufmann auf die Saison in der 2. Liga, die am 23. Juli beginnt. „Wenn die Möglichkeit besteht, werde ich ganz sicher das ein oder andere Heim- oder Auswärtsspiel besuchen.“ Seine Freunde in Bremen würden sich zurzeit noch schwertun, sich zu freuen, frotzelt Elgeti.

Dass Hansa in der 2. Liga auf Dynamo Dresden, St. Pauli und den Hamburger SV trifft – allesamt Klubs, mit deren Fans Teile der Rostocker Anhängerschaft verfeindet sind – bereitet Elgeti keine Sorgen. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass der Verein das hinbekommt und die allermeisten Fans vernünftig damit umgehen werden. Natürlich gibt es ein paar Leute, die glauben, einiges nachholen zu müssen. Der Verein hat so lange gelitten. Jetzt ist er angekommen – da wäre man verrückt, das alles mit dem Hintern wieder einzureißen.“

Von Christian Lüsch