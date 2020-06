Nach Aus der Königslinie: Fährt bald ein schneller Katamaran von MV nach Schweden?

Sassnitz

Sie fahren auf der Straße von Gibraltar, durch den Golf von Oman und die deutsche Hauptstadt Berlin. Sie brausen mit High-Speed von Hamburg zur Nordseeinsel Helgoland. Und vielleicht bald auch von Sassnitz ins schwedische Ystad?

Die Fähren der Firmengruppe Flensburger Förde Seetouristik (FRS) sind weltweit unterwegs. Dazu gehören auch die Schiffe des Stralsunder Tochterunternehmens Weiße Flotte, die – so verkündete es der Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) – eine Fährverbindung zwischen Rügen und Südschweden aufnehmen wollen.

Es wäre nicht einfach eine neue Fährlinie, sondern ein Akt mit symbolischer Bedeutung: 111 Jahre verkehrte zwischen Sassnitz und dem schwedischen Trelleborg die traditionsreiche Königslinie mit Passagieren, Autos und Eisenbahn. Dann verkündete die schwedische Reederei Stena Line, die die Route 2012 von der Reederei Scandlines übernommen hatte, im Frühjahr 2020 das Aus der Königslinie. Als Grund nannte Stena-Deutschland-Chef Ron Gerlach im OZ-Interview unter anderem die ausbleibenden Bahnverkehre.

Land will neue Verbindung fördern

Der Aufschrei in Mecklenburg-Vorpommern war groß. Doch nun scheint es neue Hoffnung zu geben, zumindest für eine abgespeckte Variante der früheren Königslinie, ohne Eisenbahn. Die Schweriner Landesregierung will Dahlemann zufolge eine neue Verbindung durch die Weiße Flotte mit 800 000 Euro fördern. Die FRS erwäge, einen Katamaran aus Spanien abzuziehen und zwischen Sassnitz und Ystad einzusetzen. Die Reederei FRS hat dies auf OZ-Anfrage nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert. Sprecherin Birte Dettmers sagte nur, „dass wir zu aktuellen möglichen Projekten der FRS keine Stellung beziehen“.

Der Fährhafen Ystad zeigt sich einer Verbindung nach Sassnitz gegenüber aufgeschlossen. Man stehe zwar bislang dazu in keinen Verhandlungen, sagte der Direktor des Fährhafens Ystad, Björn Boström, gegenüber der OZ. Aber die Eröffnung einer solchen Fährlinie wäre „natürlich großartig für die Region um Ystad und Österlen“, so Boström. Er könne sich gut vorstellen, dass Touristen aus Deutschland in der Region sehr willkommen sind. Ystad ist nach eigenen Angaben einer der größten Fährhäfen Schwedens mit Linien vor allem nach Bornholm und Polen.

Sassnitz hofft auf neue Tourismus-Qualität

Auch der Bürgermeister der Stadt Sassnitz, Frank Kracht (Linke), würde eine Fährlinie nach Ystad begrüßen. „Ich bin sehr interessiert daran, dass Touristen auf dieser Verbindung befördert werden können.“ Das würde eine neue und hohe Qualität für den Tourismus bedeuten. Mit der eingestellten Königslinie seien viele schwedische Tagestouristen nach Rügen gekommen. Tagestouren in umgekehrter Richtung von Sassnitz nach Schweden seien wegen der Taktung der Abfahrten nicht möglich gewesen. Das dürfte sich durch einen Katamaran ändern, der Medienberichten zufolge die Strecke Sassnitz – Ystad in zweieinhalb Stunden absolvieren könnte.

Unklar ist noch, welcher Katamaran-Typ eingesetzt werden soll, ebenso, ob nur Passagiere oder auch Autos mitgenommen werden können. FRS betreibt an der Straße von Gibraltar Schnellschiffverbindungen, die die Seestrecke zwischen Spanien und Marokko in 35 Minuten zurücklegen. Etwa das rund 85 Meter lange High-Speed-Schiff „ Tarifa Jet“ mit einer maximalen Geschwindigkeit von 42 Knoten (78 km/h). Auf der Strecke fährt auch die 60 Meter lange „ Ceuta Jet“, die es immerhin auf 35 Knoten (65 km/h) bringt. Wäre sie ein Kandidat für Sassnitz – Ystad?

Geschäft zwischen Stena Line und Sassnitz geplatzt

Vor einigen Jahren war schon einmal ein Katamaran zwischen MV und Schweden im Einsatz. Von 1996 bis 2005 verkehrte die Schnellfähre „Delphin“ – auch Clipper genannt – zwischen Rostock und Trelleborg. Das Schiff der Reederei TT-Line mit einer Maximalgeschwindigkeit von 36 Knoten (67 km/h) benötigte für die Strecke knapp drei Stunden, andere Fähren brauchen etwa sechs Stunden. Seit dem Verkauf fährt der Clipper unter dem Namen „Almottahedah 1“ im Roten Meer.

Sie war von 1996 bis 2005 im Einsatz: Die Katamaran-Schnellfähre „Delphin“ der Reederei TT-Line verkehrte zwischen Rostock und Trelleborg. Fährt bald ein neuer Katamaran von Sassnitz nach Ystad? Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Stena Line hatte nach dem verkündeten Aus der Königslinie der Stadt Sassnitz ein Angebot unterbreitet, für 1,5 Millionen Euro die Fähre „ Sassnitz“ und die rund 100 Mitarbeiter zu übernehmen. Das Geschäft war nicht zustande gekommen. „Als Stadt können wir kein Reeder sein“, betonte Bürgermeister Kracht.

Auch Stena bestätigte: „Es gibt keine weiteren Gespräche mit der Stadt Sassnitz.“ Dennoch: Aufgegeben hat Kracht die „ Sassnitz“ noch nicht. Er wolle nicht, dass das traditionsreiche Schiff von der Bildfläche verschwindet: „Wir prüfen jetzt, welche Möglichkeiten wir haben.“

Von Axel Meyer-Stöckel