Der Stiefvater des Mädchens, das Anfang Januar 2019 qualvoll in Torgelow starb, bleibt weiter in U-Haft. Der Vorwurf des Mordes wurde nicht aufgehoben. Der Rechtsbeistand des leiblichen Vaters von Leonie geht davon aus, dass der Mann auch nach einem neuen Prozess lange in Haft muss.