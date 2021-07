In MV gibt es bei dem sommerlichen Wetter an der Küste auch vermehrt Menschen, für die das Baden in der Ostsee tödlich endet. So verstarb auch ein 57-jähriger Patient der Reha-Klinik in Ahrenshoop am vergangenen Sonntag. Er hatte zuvor eine Herz-OP. Warum man nach einem Eingriff vorsichtig sein sollte.