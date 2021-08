Nach Bahn-Streik: Kostenlos im Zug von Rostock nach Bayern oder Berlin

Rostock

Zugausfälle, Verspätungen, Geduldsprobe auf dem Bahngleis: Wer mit der Deutschen Bahn pünktlich ans Ziel gelangen will, dem macht der Lokführerstreik auch am Dienstag zumeist einen Strich durch die Rechnung. Dafür soll auf den Schienen demnächst umso mehr los sein. Der Grund: ein ver-LOK-endes Angebot.

Wer ein Nahverkehrsabo besitzt, kann im September ohne Zusatzkosten kreuz und quer durch Deutschland reisen. Möglich macht’s eine Aktion des ÖPNV. Die Verkehrsunternehmen wollen sich bei jenen bedanken, die auch während der Pandemie Bus und Bahn fahren. 95 Prozent aller Verkehrsverbunde beteiligen sich, auch der Verkehrsverbund Warnow ist dabei.

Ob Schüler- oder Seniorenticket, Jahreskarte oder Warnow-Pass: Die VVW-Abos sind vom 13. bis 26. September quasi Freifahrtscheine für Reisen durch die Republik. Mit ihnen darf man kostenlos Regionalzüge, S-Bahnen, Busse und Fähren der teilnehmenden Verkehrsverbunde nutzen.

Die Aktion kommt gerade recht: So mancher streikgeplagte Bahnkunde dürfte einen Kurzurlaub nötig haben. Ob er den dann in vollen Zügen genießen kann und will, steht auf einem anderen Blatt.

Von Antje Bernstein