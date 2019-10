Nach Bildungsstudie: Warum Schüler aus MV gerne Mathe lernen – und gut darin sind

Rostock

Viele Schüler in MV können nicht mehr rechnen: Laut einer aktuellen Studie der Humboldt-Universität Berlin erreichen 60 Prozent der Neuntklässler in Mathe nicht den Regelstandard und 29 Prozent nicht mal den Mindeststandard.

Dass es auch anders geht, sieht Ines Perske täglich im Unterricht. Sie lehrt am Innerstädtischen Gymnasium in Rostock Mathematik und ist Klassenleiterin der 8m. Das „M“ steht für Mathematik. Das ISG bietet Profilklassen an, in der die Schüler in einem Bereich besonders gefördert werden. „Die M-Klassen haben eine zusätzliche Stunde Mathe in der Woche“, erklärt Ines Perske.

Mathe bereitet auf das Leben vor

Die Erfahrungen, die die Mathelehrerin aus Rostock im Schulalltag macht, widersprechen den Ergebnisse der jüngsten Bildungsstudie. Ihre Schüler messen sich beim Rechnen gerne mit anderen und nehmen regelmäßig an Wettbewerben wie „ Känguru der Mathematik“ und der Matheolympiade teil. „Das Fach ist wichtig, weil die Schüler hier für das Leben lernen“, sagt sie. Um Probleme zu lösen und Entscheidungen zu treffen, sei zusammenhängendes und logisches Denken nötig. Und genau das lernten die Jugendlichen im Mathe-Unterricht.

Greta und Henriette vom ISG sind stolz. Sie haben bei der Matheolympiade auf Schulebene den ersten Preis bekommen. Quelle: Nora Reinhardt

In der Klasse 8m sind 24 Schüler, von denen über die Hälfte Mathe als ihr Lieblingsfach bezeichnet. Henriette etwa mag Matheaufgaben, wenn sie kreativ und gut nachvollziehbar sind. Und ihre Mitschülerin Greta sieht den praktischen Nutzen. „Durch Mathe kann ich Rabatte im Laden ausrechnen“, sagt sie.

Apps und Lerngruppen helfen im Unterricht

Interessant werde es für die Schüler immer dann, wenn die Aufgaben eine Bezug zum Alltag haben, meint Magdalena Raabe. Sie ist Mathelehrerin an der Don-Bosco-Schule in Rostock. Damit der Unterricht nicht langweilig werde, nutzt sie moderne Medien. „Wir setzen Computerprogramme und Apps wie zum Beispiel ‚Geogebra‘ ein.“ Auch mit Mathespielen habe sie gute Erfahrungen gemacht.

Auch unterschiedliche Lernformen können helfen. Am ISG wird oft in Gruppen gerechnet. Annabel Pommeranz, 17 Jahre alt, geht in die 10m und findet das super. „Dann können wir uns gegenseitig helfen und jede Gruppe bekommt unterschiedlich schwere Aufgaben“, erklärt sie.

Gute Atmosphäre ist wichtig

Eine gute Atmosphäre sei besonders in den naturwissenschaftlichen Fächern wichtig, sagt Mathelehrerin Ines Perske vom ISG. Sie arbeitet seit 1996 als Mathelehrerin und meint: „Jeder Lehrertyp ist anders, aber man sollte eine positive Einstellung zu seinem Fach haben. Die Schüler müssen angstfrei Mathe lernen können.“

Mehr zum Lesen:

Kommentar: Schulen und Lehrergewinnung wurden in MV lange vernachlässigt

IQB-Bildungstrend: So schneiden die Schüler beim Vergleichstest ab

Protest für mehr Bildung in MV: „Wir sind total unzufrieden“

So will Bildungsministerin Bettina Martin das Lehrer-Problem in MV lösen

Schule in MV: Eltern warnen vor System-Versagen

Von Nora Reinhardt